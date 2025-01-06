Gıda enflasyonu hasta ediyor

Ankara Tabip Odası tarafından TÜİK’in açıkladığı enflasyon verilerine ilişkin yapılan açıklamada, gıda enflasyonunun bir halk sağlığı meselesi haline geldiği ifade edildi.

Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu, TÜİK tarafından açıklanan aralık ayı enflasyon verilerine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklanan veriler ile milyonlarca işçi, memur ve emeklinin enflasyon karşısında ezildiği belirtilen açıklamada, ''Fiyat artışlarını ve ücret zamlarını karşılaştırdığımızda durumun korkunçluğu daha da açığa çıkıyor. Son altı ayda fiyatlar yüzde 15,75 artarken, memur emeklilerinin aylık zammı yüzde 11,54 ile fiyat artışının da altında kalmış durumda” denildi.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü verilerine göre gıda fiyatları dünyada 2024'te yıllık yüzde 6,7 artarken Türkiye'deki artışın yıllık yüzde 43,6 olarak gerçekleştiği, başta enflasyon verileri olmak üzere tüm resmi istatistiklerin şeffaf ve bilimsel şekilde hesaplanması çağrısı yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

''Yetersiz beslenmek hastalık riskini arttırıyor''

Maddî imkansızlıklar yüzünden yetersiz ve dengesiz beslenmek zorunda kalan kişilerde; çabuk yorulma ve halsizlik, depresyon, çinko demir yetersizliğine bağlı saç dökülmesi, zayıflayan bağışıklık sistemi nedeniyle sık hastalanma, kabızlık ve ödem oluşumu, kalsiyum ve D vitamini eksikliğine bağlı diş çürümesi ya da kemik erimesi, demir ve folik asit eksikliğine bağlı anemi gibi hastalıkların görülme ihtimali artacaktır.

Ankara - anka