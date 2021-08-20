Temmuz’da kurulan şirket sayısı 3’te 1 azaldı

TEMMUZDA KURULAN ŞİRKET SAYISI HAZİİRAN AYINA KIYASLA YÜZDE 29,6 GERİLEYEREK 9 BİN 560’TAN 6 BİN 735’E DÜŞTÜ.

Kurulan şirket sayısı, Temmuzda bir önceki aya göre yüzde 29,6 azalarak 6 bin 735’e, kapanan şirket sayısı da yüzde 15,8 azalışla 1032’ye geriledi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Temmuz ayına ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Temmuzda kurulan şirket sayısı haziran ayına kıyasla yüzde 29,6 gerileyerek 9 bin 560’tan 6 bin 735’e düştü. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı da yüzde 15,8 azalarak 1226’dan 1032’ye indi. Temmuzda kurulan şirket sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 34 ve kapanan şirket sayısı yüzde 31,4 azaldı. 2021 yılı Temmuz ayında kurulan şirketlerin sayısında bir önceki aya göre % 29,6 azalış oldu.

SERMAYELERİN TOPLAMI DA AZALDI

Temmuz 2021’de, Temmuz 2020’ye göre kurulan şirket sayısı % 30,4 kurulan kooperatif sayısı % 41,7 kurulan gerçek kişi ticarî işletme sayısı % 49,2 oranında azaldı. Temmuz 2021’de, kapanan şirket sayısı 2020 yılının aynı ayına göre % 31,4 kapanan gerçek kişi ticarî işletme sayısında % 29,4 oranında azalış olup kapanan kooperatif sayısında % 1.111,1 oranında artış oldu. 2021 yılında toplam 62.239 şirket ve kooperatif kuruldu. Bu dönemde kurulan toplam 53.200 limited şirket, toplam sermayenin % 50,1’ini, 8.190 anonim şirket ise % 49,9’unu oluşturdu. Temmuz ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, Haziran ayına göre % 1,1 oranında azaldı.

Ankara - Recep Gören