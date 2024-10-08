Vergi, ceza ve harçlara yüzde 44 zam

Hükümetin açıkladığı yeni bütçe ile birlikte vergiler ve cezalara yüzde 44 zam gelecek. Yüksek enflasyonun etkisiyle zor durumda olan vatandaşlar, bu artışlarla birlikte daha da sıkıntıya girecek.

Emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, motorlu taşıtlar vergisi, gelir vergisi, veraset ve intikal vergisi, damga vergisi, özel iletişim vergisi, trafik cezaları, ehliyet ve pasaport harçları gibi birçok kaleme zam gelmesi bekleniyor. Yüksek enflasyonun ülkeyi etkisi altına almasıyla birlikte, vatandaşların vergilerdeki artışla daha da zor durumda kalması bekleniyor. 2025 yılında emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, motorlu taşıtlar vergisi (MTV) ve trafik cezaları gibi birçok kalemde yüzde 44 civarında bir zam yapılacak. Haber Merkezi

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