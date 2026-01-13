"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
13 OCAK 2026 SALI - YIL: 56

Çocuk eğitiminin temel taşı kimdir? - 2

Fatma Nur BAYIR
13 Ocak 2026, Salı
Büyükanne ve büyükbabalar, aile içinde bilgelik, tecrübe ve kültürel mirasın taşıyıcılarıdır.

Onların anlattığı hikâyeler, öğütler ve paylaştıkları gelenekler, çocuğun köklerini tanımasına ve aile bağlarını güçlendirmesine yardımcı olur. Genellikle daha sabırlı ve hoşgörülü bir tutum sergileyen büyükanne ve büyükbabalar, torunlarına önşartsız (!) sevgi ve destek sunarak onların duygusal gelişimine olumlu katkıda bulunurlar. Ayrıca, çalışan ebeveynler için önemli bir destek sistemi oluşturarak ailenin genel refahına da hizmet ederler.

Sonuç olarak, çocuk eğitiminde “kimin rolü daha önemlidir?” sorusunun tek bir cevabı yoktur. Her aile üyesinin kendine has rolü ve katkısı, bir bütünün parçaları olarak çocuğun sağlıklı ve dengeli bir birey olarak yetişmesini sağlar. Önemli olan, aile içinde açık bir iletişim, iş birliği ve sevgi dolu bir ortam meydana getirerek her ferdin bu süreçte kendi rolünü en iyi şekilde yerine getirmesidir.

Risale-i Nur açısından anne ve babanın rollerine şu şekilde bakabiliriz.

Risale-i Nur, ailedeki rollere “Hangisi daha üstündür?” şeklinde bir rekabet veya karşılaştırma penceresinden bakmak yerine, her bir rolün kendi mahiyetindeki kudsiyetini ve vazifesinin vazgeçilmezliğini tahlil eder. Bu perspektiften bakıldığında, anne ve babanın rolleri birbirinin alternatifi veya rakibi değil, birbirini tamamlayan iki temel esastır.

Annenin rolü, şefkat kahramanı ve ilk medresenin, ailenin muallimesi olarak ortaya çıkar. Risale-i Nur’da anneye, “şefkat” kavramı üzerinden bakılmıştır. Annedeki şefkat, sadece bir duygu değil, Allah’ın “Rahîm” isminin en parlak ve en latîf yansımasıdır.

Üstad Bediüzzaman, en inatçı bir inkârcıyı bile susturacak delillerden birinin “anne şefkati” olduğunu söyler. Karşılıksız, beklentisiz, fedakârlığın en ileri mertebesindeki bu duygu, kâinatta var olan sonsuz bir merhametin (rahmaniyetin) varlığına en kesin hüccettir. Bu yönüyle anne, sadece bir çocuk dünyaya getiren değil, aynı zamanda varoluşa dair bir hakikatin canlı bir delilidir.

Risale-i Nur’a göre çocuğun ilk medresesi, annesinin kucağıdır. Çocuk, ilk iman dersini, Allah sevgisini, merhameti, ahlâkî değerleri annesinden alır. Annenin fısıltıları, ninnileri ve davranışları, çocuğun ruhuna nakşedilen ilk ve en kalıcı manevî tohumlardır. Bu yüzden bir annenin saliha olması, bir milletin geleceği için en büyük yatırımdır.

Hadis-i Şerif olan “Cennet annelerin ayakları altındadır” hakikati, Risale-i Nur’da annelik makamının ne kadar ulvî olduğunu vurgulamak için sıkça hatırlatılır. Annenin rızasını kazanmak, Allah’ın rızasını ve Cenneti kazanmaya bir vesiledir. Bu, annenin rolünün uhrevî (ahirete yönelik) boyutunun ne kadar derin olduğunu gösterir.

Annelerin çocuk eğitimindeki etkilerinin büyük olduğunu belirten Üstad Bediüzzaman’ın kendi hayatından bir hatırası şöyledir: “İnsanın en birinci üstadı ve tesirli muallimi, onun validesidir.

Bu münasebetle ben kendi şahsımda kat’i ve daima hissettiğim bu manayı beyan ediyorum: Ben bu seksen sene ömrümde, seksen bin zatlardan ders aldığım halde, kasem ediyorum ki; en esaslı ve sarsılmaz ve her vakit bana dersini tazeler gibi merhum validemden aldığım telkinat ve manevî derslerdir ki; o dersler fıtratımda, adeta maddî vücudumda çekirdekler hükmünde yerleşmiş. Sair derslerimin o çekirdekler üzerine bina edildiğini, aynen görüyorum. Demek bir yaşımdaki fıtratıma ve ruhuma, merhum validemin ders ve telkinatını, şimdi bu seksen yaşımdaki gördüğüm büyük hakikatler içinde birer çekirdek-i esasiye müşahede ediyorum.” (24. Lem’a)

—Devam edecek—

