"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
3 MART 2026 SALI - YIL: 57

Arınç’tan ‘iç cephe’yi tahkim çağrısı

03 Mart 2026, Salı 15:28
Eski TBMM Başkanı ve AKP’nin kurucu isimlerinden Bülent Arınç, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarını “devlet terörü” olarak nitelendirerek sert sözlerle kınadı.

İran’daki gelişmelerin ülkenin “iç cephesindeki buhranı” gözler önüne serdiğini belirten Arınç, Türkiye’nin de benzer risklere karşı kendi iç cephesini süratle tahkim etmesi gerektiğini ifade etti. Cezaevlerindeki doluluk oranı, gazeteciler ve siyasetçilere yönelik baskılar ile ekonomideki alarm veren tabloya dikkat çeken Arınç, hukuk ve adalet reformunun gecikmeden hayata geçirilmesini, ifade hürriyetinin güçlendirilmesini ve toplumsal barışın tesisi için af dahil olmak üzere kapsamlı adımlar atılmasını istedi. “Yekvücut olmuş Türkiye hiçbir gücün yıkamayacağı bir ülkedir” diyen Arınç, iç barış ve adalet duygusunun güçlendirilmesini milli güvenlik meselesi olarak değerlendirdi.

Okunma Sayısı: 1302
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Arınç’tan ‘iç cephe’yi tahkim çağrısı

    Emekliler: Bizi Gabar petrolü masallarıyla uyutamazlar

    Bu deliler çağında hepimiz tehlike altındayız!

    Yurt genelinde hafta boyunca yağışlı hava etkili olacak

    Malezya Başbakanı İbrahim: Ülkede hükümeti devirme girişimi yaşanıyor

    İsrail ordusu Lübnan'ın güneyinde karadan işgali genişletti

    Savaş bahanesiyle Mescid-i Aksa ve Harem-i İbrahim 4 gündür kapalı

    "İki tur müzakere arasında saldırıya uğradık"

    ABD'nin İran'a 24 saatlik saldırı faturası 779 milyon dolar

    SGK hileli boşanan 2 bin 606 kişiyi tespit etti

    İllerin çıkaracağı milletvekili sayısı belli oldu

    Üsler kapatılmalı

    Ankara’dan “teyakkuz” mesajı

    Endonezya'nın Simeulue Adası'nda 6,1 büyüklüğünde deprem

    Bu savaş uluslararası hukukun ihlalidir: Haksız ve hukuksuz savaş

    "ABD, İsrail adına kendi isteğiyle bir savaşa girdi"

    İsrail ordusu, Tahran'a yeni bir saldırı dalgası başlattı - İran'ın misilleme saldırıları devam ediyor

    Rubio'dan İsrail açıklaması

    Hürmüz Boğazı kapatıldı - 'Geçmeye çalışan her gemiye saldıracağız ve ateşe vereceğiz'

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Ankara’dan “teyakkuz” mesajı
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Bu savaş uluslararası hukukun ihlalidir: Haksız ve hukuksuz savaş
    Genel

    İllerin çıkaracağı milletvekili sayısı belli oldu
    Genel

    İyi ki varsın Yeni Asya'm
    Genel

    Üsler kapatılmalı
    Genel

    Hürmüz Boğazı kapatıldı - 'Geçmeye çalışan her gemiye saldıracağız ve ateşe vereceğiz'
    Genel

    İsrail ordusu, Tahran'a yeni bir saldırı dalgası başlattı - İran'ın misilleme saldırıları devam ediyor
    Genel

    Rubio'dan İsrail açıklaması
    Genel

    "ABD, İsrail adına kendi isteğiyle bir savaşa girdi"

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.