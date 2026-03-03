Arınç’tan ‘iç cephe’yi tahkim çağrısı

Eski TBMM Başkanı ve AKP’nin kurucu isimlerinden Bülent Arınç, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarını “devlet terörü” olarak nitelendirerek sert sözlerle kınadı.

İran’daki gelişmelerin ülkenin “iç cephesindeki buhranı” gözler önüne serdiğini belirten Arınç, Türkiye’nin de benzer risklere karşı kendi iç cephesini süratle tahkim etmesi gerektiğini ifade etti. Cezaevlerindeki doluluk oranı, gazeteciler ve siyasetçilere yönelik baskılar ile ekonomideki alarm veren tabloya dikkat çeken Arınç, hukuk ve adalet reformunun gecikmeden hayata geçirilmesini, ifade hürriyetinin güçlendirilmesini ve toplumsal barışın tesisi için af dahil olmak üzere kapsamlı adımlar atılmasını istedi. “Yekvücut olmuş Türkiye hiçbir gücün yıkamayacağı bir ülkedir” diyen Arınç, iç barış ve adalet duygusunun güçlendirilmesini milli güvenlik meselesi olarak değerlendirdi.

Okunma Sayısı: 1302

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.