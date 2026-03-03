Emekliler: Bizi Gabar petrolü masallarıyla uyutamazlar

Emekli örgütleri, İstanbul’un en çok bilinen meydanlarından Eminönü Meydanı’ndan iktidara seslendi ve güncel taleplerini sıraladı.

Emekliler adına yapılan ortak açıklamada, “Emekli aylığı devletin borcudur, yıllar öncesinden tahsil edilmiştir. Bu borcun Hoca Nasreddin misali benzeri boş vaatlerle ödeneceğini söylemek ancak saray rejiminin sözcülerine yakışır. Emeklinin ‘Gabar petrolü- müsait zaman’ masalları ile sabretmeye davet edilmesi kabul edilemez. Emekli, başta barınma ve sağlıklı beslenme olmak üzere insana yaraşır hayat koşullarına kavuşmanın çıkar yolunun örgütlenmekten ve örgütlü mücadeleden geçtiğini kavramanın arefesindedir” denildi. İstanbul - Anka

