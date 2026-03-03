Bu deliler çağında hepimiz tehlike altındayız!

Karar yazarı Mehmet Ocaktan, ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarını “hukuk tanımayan bir düzen” olarak niteleyerek, “Bu deliler çağında hepimiz tehlikedeyiz” sözleriyle uluslararası toplumu tepki vermeye çağırdı.

Karar yazarı Mehmet Ocaktan, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik başlattığı saldırıları değerlendirdi. Ocaktan, yazısında, “Herkes için hukukun egemen olduğu, kimsenin kapısını haramilerin, eşkıyaların çalmadığı daha insanî ve modern bir dünyada yaşadığımızı sanırken, bir anda uluslararası hiçbir hukuk kuralını tanımayan Ortaçağ kalıntısı haydutlar çıkageldi. Kim bu Ortaçağ kaçkınları diye sormayın, çünkü onları çok iyi tanıyoruz. Kelimenin tam anlamıyla 21. Yüzyılda bir eşkıyalık düzeni kurma hevesine kapılan bu iki deli, yani Trump ve Netanyahu canları insan öldürmek isteği için bir sabah kalkıp İran’a saldırdılar dini lider Hamaney’i, pek çok üst düzey komutanı, üst düzey yönetici öldürdüler. Ve tabiî ki her zaman övündükleri katillik mesleğinin gereği olarak çocukları öldürdüler” ifadelerini kullandı.

Sesimizi çıkarmak zorundayız

“Sözün ve insan olmanın erdeminin bittiği bir noktadayız” diyen Ocaktan, “İki dünya savaşının yaşandığı dönemlerde bile savaşın bütün acımasızlıklarına rağmen, küçük de olsa belli hassasiyetler vardı. Ülkeler bir taraftan savaşırken, bir taraftan da iki taraf arasında müzakereler sürüyor ve uzlaşma opsiyonları her zaman masada oluyordu. Kuşkusuz bu deliler çağında, dünyadaki bütün bir insanlık ailesi olarak hepimiz tehlike altındayız. Çünkü demokratik dünyanın o anlı-şanlı ülkeleri dahil, hemen bütün ülkelerin hiçbirinden (İspanya hariç), bu Ortaçağ kaçkını iki korsana karşı bir tek onurlu ses yükselmiyor ne yazık ki… Eğer dünya, hukuk tanımayan, insanlık onurunu çiğnemekte bir beis görmeyen bu eşkıyalık düzenine karşı sesini yükseltemezse, bir gün bu Ortaçağ korsanları her ülkenin kapısını çalabilir, bunu unutmayalım…” şeklinde yazdı.