ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 MART 2026 ÇARŞAMBA - YIL: 57

DP Genel Başkanı Uysal: Emekli ikramiyesi neden artmıyor?

04 Mart 2026, Çarşamba 00:11
Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, AKP Grup Başkanvekili Abdullah Güler’in bu yıl emekli ikramiyelerinin artmamasına ilişkin açıklamasına tepki gösterdi.

Uysal, artan hayat pahalılığı karşısında emeklilerin alım gücünün her geçen gün eridiğini belirterek, bütçe önceliklerinin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Sosyal medya hesabından değerlendirmede bulunan Uysal, 2026 bütçesinde 65 milyar doların faize ayrıldığını hatırlatarak, buna karşılık emekli ikramiyesindeki artışın “bütçeye yük” olarak gösterilmesini eleştirdi.

Uysal paylaşımında, “AKP iktidarının şöyle bir özgüveni var; ‘Nasıl olsa dışardan destek alıyoruz. Ülke içinde de seçmenin hafızası seçime doğru işler. Şimdi emekliye vermeye gerek yok; hamasetle birlikte milyonların ensesine 3-5 bal çalarız ve oylarını alırız’” ifadelerini kullandı.

ANKARA - MEHMET KARA

