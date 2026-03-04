"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 MART 2026 ÇARŞAMBA - YIL: 57

İngiltere'den Doğu Akdeniz'e savaş gemisi ve Wildcat helikopterleri gönderme kararı

04 Mart 2026, Çarşamba 04:49
İngiltere, İran'ın Kıbrıs adasındaki İngiliz üssünü vurmasının ardından Doğu Akdeniz'e savaş gemisi ve dronları etkisiz hale getirme kapasitesine sahip Wildcat helikopterleri gönderme kararı aldı.

İngiliz Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, hava savunma alanında dünyanın en gelişmiş gemilerinden sayılan HMS Dragon gemisi ile dronlara karşı savunma kapasitesine sahip iki Wildcat helikopterinin Doğu Akdeniz'de konuşlandırılacağı belirtildi.

HMS Dragon'un bölgedeki hava tehditlerini tespit, takip ve imha görevlerinde kullanılacağı kaydedilen açıklamada, geminin 10 saniyede 8 Sea Viper füzesi fırlatma kapasitesi ve havadaki 16 füzeyi aynı anda koordine edebilme özelliği bulunduğu ifade edildi.

İki Wildcat helikopterinin ise Marlet tipi dron savar füze sistemiyle donatıldığı bildirildi.

Geminin 2024'te Yemen'deki Husilerin füzelerini imha görevi yürüttüğü de hatırlatılan açıklamada, Orta Doğu'da konuşlu İngiliz personelinin son 24 saatte çok sayıda İran dronunu imha etmesinin ardından bölgeye ek kuvvet konuşlandırma kararının alındığı vurgulandı.

İngiliz ordusunun son 24 saatte Ürdün, Irak ve Katar hava sahasında İran'a ait dronları engellediğine işaret edilen açıklamada, İran'ın bölgedeki İngiliz çıkarlarını tehdit ettiği belirtildi.

"İngiltere'nin ve müttefiklerimizin çıkarları doğrultusunda hareket edeceğiz"

Doğu Akdeniz'e gemi ve helikopter konuşlandırma kararıyla ilgili Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis'le görüşen İngiltere Başbakanı Keir Starmer, "Kıbrıs'ın ve orada konuşlu İngiliz askerlerinin güvenliğini sağlamakta kararlıyız." ifadelerini kullandı.

Görüşmeye ilişkin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan açıklama yapan Starmer, Hristodulidis'i HMS Dragon ve helikopterlerin bölgeye sevk edilmesiyle ilgili bilgilendirdiğini aktardı.

Starmer, savunma operasyonlarına devam ettiklerini belirterek, "Her zaman İngiltere'nin ve müttefiklerimizin çıkarları doğrultusunda hareket edeceğiz." ifadesini kullandı.

Savunma Bakanı John Healey de yaptığı yazılı açıklamada, "Doğu Akdeniz'deki savunma amaçlı varlığımızı desteklemek için hızlı şekilde hareket ediyoruz. HMS Dragon, dünya standartlarında hava savunma kabiliyetini, Marlet füzeleriyle donatılmış Wildcat helikopterleri ise büyüyen dron tehdidiyle mücadele kabiliyetini bölgeye taşıyor." bilgilerini paylaştı.

GKRY'de bulunan Kraliyet Hava Kuvvetleri Akrotiri üssü, dün bir İran dronunun hedefi olmuştu.

Savunma Bakanlığı, üsteki piste düşen dronun herhangi bir can kaybına, yaralanmaya ve büyük bir maddi zarara sebep olmadığını açıklarken, üsse yönelen 2 dronun ise engellendiğini duyurmuştu.

İngiltere'nin Ada'da 2 üssü bulunuyor.

AA

Okunma Sayısı: 183
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İngiltere'den Doğu Akdeniz'e savaş gemisi ve Wildcat helikopterleri gönderme kararı

    'ABD, İranlıların ayaklanma sürecini hızlandırmaya çalışıyor' - CNN: CIA, muhalif Kürtleri silahlandırmaya çalışıyor

    İran’da Hamaney sonrası

    DP Genel Başkanı Uysal: Emekli ikramiyesi neden artmıyor?

    Sığınak ve erken uyarı sistemi açıklaması

    ABD'nin bölgedeki ikinci THAAD hava savunma sistemini vurdu

    Türkiye savaşın tarafı haline gelmemeli

    "İran, Avrupa'da bizler için de tehdit oluşturuyor"

    Irak, Basra'daki Rumeyle sahasında petrol üretimini durdurdu

    Ramazan'da kan akmasın

    Kıbrıs'a savaş gemisi göndermeye hazırlanıyor

    "Nükleer silahların yayılmasının kontrolden çıkma riski giderek artıyor"

    İran'ın Natanz'daki nükleer tesisi hasar gördü

    Karadeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem

    Arınç’tan ‘iç cephe’yi tahkim çağrısı

    Emekliler: Bizi Gabar petrolü masallarıyla uyutamazlar

    Bu deliler çağında hepimiz tehlike altındayız!

    Yurt genelinde hafta boyunca yağışlı hava etkili olacak

    Malezya Başbakanı İbrahim: Ülkede hükümeti devirme girişimi yaşanıyor

    En Çok Okunanlar

    Genel

    DP Genel Başkanı Uysal: Emekli ikramiyesi neden artmıyor?
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    'ABD, İranlıların ayaklanma sürecini hızlandırmaya çalışıyor' - CNN: CIA, muhalif Kürtleri silahlandırmaya çalışıyor
    Genel

    İngiltere'den Doğu Akdeniz'e savaş gemisi ve Wildcat helikopterleri gönderme kararı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.