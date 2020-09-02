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2 EYLÜL 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Adli yıl tartışmalı açıldı

02 Eylül 2020, Çarşamba
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde organize edilen adli yıl açılış törenine davet edilmeyen barolar, “Bu suça ortak etmemeleri sevindirici” dedi.

Yargıtay’ın geçmiş yıllarda geleneksel şekilde kendi binasında düzenlediği adlî yıl açılış töreni, 2016 yılında yaşanan 15 Temmuz darbe girişiminin ardından son 4 yıldır Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenleniyor. Törenin Beştepe’de yapılmasını ‘yargı bağımsızlığını zedeliyor’ ifadeleriyle eleştiren ve adlî yıl açılışının Yargıtay binasında yapılması gerektiğini savunan çok sayıda baro, geçtiğimiz yıl törenle ilgili dâvetiyeyi reddederek açılışa katılmamıştı. Barolar, Yargıtay Başkanlığı tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde organize edilen törene bu yıl ise dâvet edilmedi. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla dün gerçekleştirilen adlî yıl açılışını değerlendiren baro başkanları, “Böyle bir dönemde açacağımız her adlî yıl, adil olmayacak” yorumunda bulundu.

Yürütmenin yargı üzerindeki baskısı artıyor

Adlî yıl açılış törenine davet edilmediklerini ifade eden İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, “Zaten dâvet edilsek de orada olmazdık. Geçtiğimiz sene 52 baro olarak yürütmenin boyunduruğu altındaki adlî yıl açılışını protesto ederek, törene katılmadık. Bu sene dâvet dahi edilmedik. Adlî yıl açılışının, Anayasa’nın 104. maddesine göre yürütmenin başının bulunduğu bir mekânda yapılması zaten doğru bir şey değil. Yargı mensuplarının da katılmalarını doğru bulmuyorum. Çağlayan Adliyesi’ndeki kalemden hâkimler savcılar kuruluna kadar devam edecek büyük bir yapısal reforma ihtiyacımız varken, yürütmenin yargı üzerindeki baskısı artıyor. Böyle bir dönemde açacağımız her adlî yıl adil olmayacak” dedi.

Kuvvetler ayrılığına aykırı

Gazete Duvar’ın haberine göre, Antalya Barosu Başkanı Polat Balkan da adlî yıl açılışına dâvet edilmediklerine dikkat çekerek, özellikle ‘çoklu baro’ sistemine karşı ortaya koydukları eylem süreciyle iktidarın üzerlerini tam olarak çizdiğini söyledi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapılan törene karşı tavırlarının net olduğunu da belirten Balkan, “Bu tören kuvvetler ayrılığına, yargı bağımsızlığına aykırı. Çoklu baro, e-duruşma derken yargı yürütmenin esiri edilmek isteniyor: Bu proje büyük ölçüde de başarıldı. Sarayda yapılan tören yargının bağımsızlığının ortadan tamamen kalktığının tescilidir” diye konuştu.

Bu suça bizi ortak etmemeleri sevindirici

Gaziantep Barosu Başkanı Bektaş Şarklı, “Baroların adlî yıl açılışına çağrılmamasını bir tavır olarak değerlendiriyorum. Siyasetin yargı üzerindeki baskısı o kadar görünür ki, Gaziantepli olan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, baro başkanı seçildiğim günden bu yana kente geldiği hiçbir gün baromuzu ziyaret etmedi. Bu da kimin ideolojik olduğunu, siyasetten beslendiğini gösteriyor” dedi. Yargıtay’dan adlî yıl açılışı için ilk kez geçen yıl dâvet aldıklarını ancak bu sene dâvet edilmediklerini belirten Diyarbakır Barosu Başkanı Cihan Aydın ise şunları söyledi: “Yargıtay’ın baroları dâvet etmemesi hayırlı bir durum aslında. Çünkü yargı bağımsızlığının zedelendiği, halkın güvencesiz bırakıldığı dönemde bu suça bizi ortak etmemeleri sevindirici. Geçen sene olduğu gibi çağrılsaydık bile bu sene de gitmeyecektir.”

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