Fon vurgunu soruşturması kapsamında 11 Kasım’da tutuklanan hukuk profesörü Ali Paslı hakkında tahliye kararı verildi.

Savcılığa üçüncü kez ifade veren Paslı’nın 16 günlük tutukluluğunun ardından ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla tahliyesine hükmedildi. Sulh ceza hâkimliği, Paslı’nın soruşturma kapsamında verdiği ek ifadeleri ve mevcut delil durumunu dikkate alarak tutukluluk halinin sona erdirilmesine karar verdi. Hâkimliğin tahliye gerekçesinde, Paslı’nın delilleri karartma şüphesinin bulunmadığına da dikkat çekildi.

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