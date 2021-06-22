‘Bir ismin duyulmasını istemiyorlar’

Gazeteci Deniz Zeyrek, Ateş ile Korkmaz arasında geçen konuşmanın ses kaydının tamamının neden yayınlanmadığına ilişkin çarpıcı bir aktarımda bulundu.

Zeyrek, Korkmaz ile ilgili yaptığı görüşmede “Kaydın geri kalanında geçen bir ismin duyulmasını istemiyorlarmış, o yüzden açıklamıyorlarmış” dedi. Korkmaz’ın kendisine, söz konusu ‘olayların’ başına gelmesinin nedenini de anlattığını aktaran Zeyrek, SBK Holding’in sahibinin hisselerini aldığı Kıraça Holding’in sahibi İnan Kıraç’ın, hisselerinin yarısını satın alan Korkmaz’dan bunları geri almak için Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a mektup yazdığını ve daha sonra devreye giren ve içinde Veyis Ateş’in de olduğu bir grubun Korkmaz’dan 40 milyon dolardan vazgeçmesini talep ettiğini söylediğini aktardı. Ateş-Korkmaz görüşmesinin 7 Ocak’ta, Kıraç’ın avukatı Levent Göktaş’ın ise “Uzlaştık, 15 Ocak’ta hisseleri aldık” açıklaması yaptığına dikkat çeken Zeyrek, Korkmaz’ın da kendisiyle yaptığı görüşmede Ateş ile görüştüğü haftayı işaret ederek “O hafta baskıya dayanamayıp verdim” dediğini kaydetti.

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Korkmaz’ın mallarına el koyma talebi

SBK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz’ın Türkiye’deki şirketleri ve varlıklarının soruşturma dosyasına konduğu ABD’de Utah Mahkemesi’ndeki “dolandırıcılık ve kara para aklama” davasında başsavcılık, el konulmasını istediği mal varlıklarının listesini yayımladı.

Utah’ta yürütülen soruşturmada, “Amerikan Vergi Dairesi’ni (IRS) dolandırmak ve dolandırıcılık yoluyla elde edilen paraları aklamakla suçlanan” Kingston kardeşler ve Lev Aslan Dermen’in (Levon Termendzhyan) vergi bağlantıları ve paraları nasıl akladıkları inceleniyor. BBC Türkçe’nin ulaştığı belgeye göre savcılık, 17 Haziran 2021’de söz konusu dâvâ dosyasındaki baş sanık Dermen’in, Sezgin Baran Korkmaz ile ortak olduğu SBK USA Inc şirketinin tüm malvarlıklarına el konulmasını istedi. Savcılık talebinde, “listelediği tüm mülklerin ve varlıkların, dolandırıcılık ve kara para aklama yoluyla elde edildiğini ispat edebileceğini” iddia etti.

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İlk ifadesi basına yansıdı

SBK Holding’in başkanı Sezgin Baran Korkmaz’ın kara para aklayarak ABD’yi dolandırdığı suçlamasıyla Avusturya’da gözaltına alınmasının ardından ilk ifadesi de basına yansıdı. Korkmaz’ın gözaltına alındığını ilk duyuran abcgazetesi’nden Serkut Bozyel ve Ali Isıyel’in haberine göre, Korkmaz’ın ilk ifadesinde, iş yaptığı siyasilerle ilgili bilgi vermeyi teklif ettiği ancak ABD’li yetkililerin, davanın ‘kriminal’ olması ve ‘siyasi bir tarafının olmaması’ gerekçesiyle öneriyi reddettiği iddia edildi. Böylece Sezgin Baran Korkmaz’ın anlaşma seçeneğinin önünden kaldırıldığı belirtiliyor. Korkmaz’ın ifadesinde rüşvet çarkından bahsettiği, sadece bayramlarda emniyet müdürlerine verdiği rüşvetin 3 milyon doları bulduğunu söylediği öğrenildi. İfadeye göre; özellikle İstanbul Emniyeti’nin içinde Korkmaz’dan büyük rüşvetler alındı, bu rüşvetlerin içindeyse saat, bileklik, kolye gibi hediyeler bulunuyor. Korkmaz’ın ‘çok sevdiği’ gazetecilere ise altın kalem hediye ettiği iddia ediliyor.