BM Raportörü'nden Suudi yetkililere 'cesedin yerini itiraf edin' uyarısı

Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard, Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin hazırladığı raporu açıklamasının ardından TRT Haber'in sorularını yanıtladı.

Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard'ın Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin hazırladığı raporun yankıları sürüyor.

Callamard raporun açıklamasının ardından, TRT Haber'in konuyla ilgili sorularını yanıtladı. Callamard'ın TRT Haber ekibinden Nisa Yıldırım'ın sorularına yanıtları şöyle:

-İlk sorumlu Suudi Arabistan devletidir. Sayın Kaşıkçı'nın öldürülmesinden sonra, bireylere çok vurgu yapıldığını biliyorum. Soruşturmam gerçekten devletin sorumluluğuna odaklandı ve Suudi Arabistan devletinin ölümden sorumlu olduğuna dair çok fazla kanıt buldum.

-Rapor, veliaht prens dahil olmak üzere üst düzey yetkililere yönelik cezai soruşturmayı talep edecek bulgulara sahip.

-Evet, elbette sorumlu bireylerle alakalı deliller var ancak sorumlularla ilgili kesin bir sonuca varmak bana düşmez. Bunu başka biri bir sonraki soruşturmada ele almalı.

-Veliaht prens dahil olmak üzere üst düzey yöneticilerin soruşturma bağlamında, buna suç mahallinin temizliği de dahil olmak üzere, ne yapıldığını bilmediklerine inanmak adeta mümkün değil.

-Kaşıkçının bedeni tespit edilmediği ve bedenine ilişkin iddialar ispat edilmediği sürece ortada uluslararası hukuk kapsamında zorla kaybolma durumu var. Bu nedenle cesedinin ortaya çıkarılmaması gerçeği uluslararası hukuk uyarınca bir suç olmasını sürdürüyor.

-Suudi Yetkililer ceset hakkında bazı iddialar ortaya attılar. Bu iddialar Türk yetkililer tarafından reddedildi. Doğrusu ben de cinayete karışan Suudi yetkililerin Kaşıkçının cesedini kaybettiklerine inanmakta zorlanıyorum. Yani iddialar gerçekçi değil. Bu yüzden Suudi Arabistan'ı, Kaşıkçı'nın cesedine ne olduğunu itiraf etmeye davet ediyorum.