Erdoğan, danışmanı Taranoğlu’nu görevden aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sedat Peker’in iş insanı Mine Tozlu Sineren’den rüşvet istediğini iddia ettiği danışmanı Serkan Taranoğlu’nu görevden aldı.

Sarayda bir istifa daha BBC Türkçe’ye konuşan bir AKP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyesi, Erdoğan’ın Taranoğlu’yla ilgili kararını, Perşembe günü yapılan MYK toplantısında kurul üyeleriyle paylaştığını doğruladı. Edinilen bilgiye göre Erdoğan kararını, “Serkan Taranoğlu ve Korkmaz Karaca’nın görevleri sona erdi” diyerek duyurdu. Sineren, Peker’in iddialarının doğru olduğunu, kendisinden rüşvet istendiğini söylemişti. Peker’in iddialarında adı geçen Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu üyesi Korkmaz Karaca da hafta içinde sağlık sorunlarını gerekçe göstererek istifa etmişti.

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