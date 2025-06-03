Mehmed Kayalar’ı rahmetle anıyoruz

Mehmed Kayalar, 1913’te bir “Evlâd-ı Fatihân” olarak Rumeli topraklarında dünyaya gözlerini açtı. 1950’den sonraki ömrü Risâle-i Nur’a hizmetle geçti.

Görev yeri Diyarbekir’de yaptığı hizmetler dillere destan olmuştur. Amansız takip ve tarassutlara maruz kaldı. Çok büyük zulümler, kötülükler gördü. Fakat, o hayatının hiçbir devresinde yılmadı, çekinmedi, korku nedir bilmedi. Üstad Bediüzzaman, hayatının bu son deminde talebesi Mehmet Kayalar’ı Ankara’ya çağırır ve Beyrut Palas Oteli’nde ona şifahî tarzda “müsbet hareket” dersini verdi. 31 Mayıs/1 Haziran 1994’te rahmet-i Rahman’a kavuşan Mehmed Kayalar’ın mezarı Yalova Çiftlikköy’de bulunuyor. NİHAT ORHAN - İSTANBUL

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