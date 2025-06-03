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4 HAZİRAN 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 56

Mehmed Kayalar’ı rahmetle anıyoruz

03 Haziran 2025, Salı 02:29
Mehmed Kayalar, 1913’te bir “Evlâd-ı Fatihân” olarak Rumeli topraklarında dünyaya gözlerini açtı. 1950’den sonraki ömrü Risâle-i Nur’a hizmetle geçti.

Görev yeri Diyarbekir’de yaptığı hizmetler dillere destan olmuştur. Amansız takip ve tarassutlara maruz kaldı. Çok büyük zulümler, kötülükler gördü. Fakat, o hayatının hiçbir devresinde yılmadı, çekinmedi, korku nedir bilmedi. Üstad Bediüzzaman, hayatının bu son deminde talebesi Mehmet Kayalar’ı Ankara’ya çağırır ve Beyrut Palas Oteli’nde ona şifahî tarzda “müsbet hareket” dersini verdi. 31 Mayıs/1 Haziran 1994’te rahmet-i Rahman’a kavuşan Mehmed Kayalar’ın mezarı Yalova Çiftlikköy’de bulunuyor.

NİHAT ORHAN - İSTANBUL

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  • Resneli Niyazi

    3.6.2025 05:48:27

    C. Allah, Müspet hareketi, Üstad'ından ders alan bu kahraman Nur talebesine rahmet ve mağfiret eylesin!

Risale-i Nur Külliyatı

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