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31 AĞUSTOS 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Sarayda bir istifa daha

31 Ağustos 2022, Çarşamba
Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in iddialarında adı geçen ve sağlık sorunlarını gerekçe göstererek istifa ettiğini duyuran Cumhurbaşkanı Danışmanı Korkmaz Karaca “Görevimden istifa ettim ama 2023 yolunda hep Sn. Cumhurbaşkanımızla beraber yürümeye devam edeceğiz. Bu istifa hakkında iddia bulunanlara örnek olsun benim veremeyeceğim bir hesabım yok.” dedi.

Gazeteci Barış Yarkadaş, istifasının ardından Karaca ile konuştuğunu belirtti  Yarkadaş, sosyal medya hesabından görüşmenin detayını açıklarken, “Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Korkmaz Karaca’yı istifa haberi sonrası aradım. Karaca, ‘İstifa hakkında Sn. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Sn. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu bilgilendirdim. Her ikisine de sonsuz teşekkür ederim’ dedi. Görüşmediğimizi ve herhangi bir talebim olmadığını kendisi de söylediği halde lince uğruyorum. Sağlığım bozuldu. Kimin elinde hangi bilgi belge varsa savcılığa versin. Devletten ihale almadım” diye konuştu.

Haber Merkezi

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