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3 MART 2023 CUMA - YIL: 54

Hatay'daki Antik Kent kalıntıları son depremlerden hasar almadı

03 Mart 2023, Cuma 13:26
Hatay'ın Erzin ilçesinde İssos Harabeleri olarak da bilinen Epiphaneia Antik Kenti kalıntıları, Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerden zarar görmedi.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Banu Özdilek Tıbıkoğlu'nun danışmanlığında antik kentte yürütülen arkeolojik araştırmalara 6 Şubat Kahramanmaraş ve 20 Şubat Hatay merkezli depremler nedeniyle ara verildi.

Arkeoloji ekibinin yaptığı incelemede antik kentteki bir yapıdaki küçük bir hasar dışında, antik kentin depremlerden etkilenmediği tespit edildi.

Tarih boyunca pek çok deprem yaşayan antik kentteki tiyatro, metrelerce uzanan su kemeri, sütunlu cadde gibi kalıntıların, son depremlerde de ayakta kaldığı görüldü.

Antik kentin bulunduğu Hürriyet Mahallesi'nin muhtarı Kadir Kürtül, mahallelerinde 50 evin ağır hasar gördüğünü, 15'inin yıkılacak noktada olduğunu anlattı.

Antik kentteki kalıntıların ise depremde zarar görmediğini belirten Kürtül, şöyle konuştu:

"5 bin yıllık kentimizde hiçbir yıkım yok ve hala ayakta. 5 bin yıllık bir yapı hala ayakta. Sebebi de o dönemki yapıların sağlam ve güzel yapılması. Toprağın yüzeyinde olduğu kadar toprağın altında da temelin kendini tutacak yapının olması. Bir ağaçta kök olmasa devrilir. Bundan sonra yeni nesil daha sağlıklı, güvenli, ayakta kalabilecek yapılar yapacak. Hatay ve diğer illerimizin imar edilmesinde bu iş gençlerimize düşüyor."

Tarih boyunca çeşitli isimlerle anılan, Pers Hükümdarı 3. Darius ile Makedonya Kralı Büyük İskender arasında milattan önce 333 yılındaki "İssos Savaşı"na tanıklık eden antik kentte Osmanlı dönemine kadar pek çok kültürün izleri bulunmuştu.

Antik kentte geçen yıl yapılan kazılar sonunda "Takvimler Mozaiği" ortaya çıkarılmıştı.

AA

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