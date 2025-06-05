"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
6 HAZİRAN 2025 CUMA - YIL: 56

Genç Yorum hazirana hazır!

05 Haziran 2025, Perşembe 15:16
Haziran, herhalde yıllarca bu ayda karne alarak büyüdüğümüzden olsa gerek, ‘tatil’ ile en çok özdeşleştirdiğimiz biricik ayımız. Hem de bu sefer bütün o karne, final, staj telaşlarına bir de Bayramın denk gelmesinin kombine sevincini yaşıyoruz.

Genç Yorum Dergisi'nin internet sitesini incelemek için tıklayınız
Bizim Aile Dergisi'nin internet sitesini incelemek için tıklayınız
Köprü Dergisi'nin internet sitesini incelemek için tıklayınız
Can Kardeş Dergisi'nin internet sitesini incelemek için tıklayınız

Yazın, sıcakların da kendini iyiden iyiye hissettirdiği; gafletin, genişleyen damarlarımızda kol gezdiği ve boş vaktin kıymetinin genelde bilinmediği bir mevsim olması itibarıyla bu sayımız, lisan-ı haliyle ‘Aman dikkat!’’ diyerekten sizlerle buluşuyor.  

Tatili, âtıl geçirip geçirmemek ise birazcık bizim tercihimiz. Elbette bütün o stresli okul döneminin ardından ‘’Bana karışmayın, ben bu yaz yatacağım kardeşim!’’ diyorsanız, evet haklısınız. Ama okul angaryasını, hiç olmazsa birkaç aylığına geride bıraktığımız bu vakti, ‘’hafta sonları erken kalkmak’’ nev’inden değerlendirmek isterseniz de her ay olduğu gibi bu ay da Genç Yorum ekibi, ılık esen bir yaz rüzgârı gibi sizleri karşılamaya hazır efendim:

• Editör yazısında Osman Yiğit; ‘Düşmanla tanışmak’ diyerek, küçükken herkesin aklına hutur eden bir sorudan yola çıkıp onu, yani şeytanı ve icraatlarını tanımanın lüzumundan bahsediyor.

• Hümeyra Titer ise ‘Kayan yıldızlar, taşlanan şeytanlar’ yazısında, iyilerle kötülerin mücadelesinin ‘’büyük resimdeki’’ karşılığından söz ediyor. Kalpteki ilhamla vesvesenin karşılaşmasından ta gökyüzündeki şerlerle hayırların çarpışmasına... 

• Şebnem Zengin ‘Modern cahiliyede remy-i cimar motifleri’ başlığında, şeytan mitolojisinin derinliklerine iniyor. Şeytan taşlamanın, İslam öncesi ve farklı kültürlerdeki yerlerine değindiği kısımlar ise oldukça ilgi çekici.

• Metin Şencan’ın kaleminden ‘Şeytanların atası iblis ve modern satanizm’ yazısı ise yapılan tesbitler açısından dikkate değer: ‘’Satanizm; reaksiyoner, egoist ve hedonist bir hareket tarzını benimser.’’

• ‘Zayıf hileler’ yazısında Nurenda Yaşar Çoşkun; şeytanın, günümüzde nasıl daha donanımlı hale geldiğinden ve agnostizmin, aslında objektif bir bakış açısı değil cerbeze ile batıl tarafının nazarı olduğundan bahsediyor.

• ‘Pusudaki düşman, masal değil damarlarında geziyor’ ise İsmail Tezer’in kalemine ait. Yazının başında aktardığı hadis şeytanın mahiyetini anlamamıza yardımcı olurken devamı ise külliyattaki pasajların bağlamıyla, adeta ‘şeytan bahsi’ denecek kadar detaylı yazılmış.

• Adnan Nacır ‘Şeytan işin neresinde?’ diyerek bir fıkraya atıf yapıyor. Fiziksel olarak işin tanımını yaptıktan sonra, şeytanın işini zihinlere tam oturtacak bir ‘domino taşı’ metaforuyla günah psikolojisini ve işleyişini irdeliyor.

• Ayşenur Sözeri’nin ‘İçimizdeki şeytan’ yazısı ise ‘ene, nefis ve şeytan’ üçgenini işliyor.

• Edebi Yorum sayfası ise bu ay Fatma Nur Öztürk’ün. XVIII. Risale-i Nur Kongresi’nden derlenen metinlerle, şeytanın tuzağı olan ‘sınırsız hürriyet’ tanımından söz ediyor.

• Şeyda Sultan Zengin ise Seans Arası sayfasında, kimyadaki kristal elde etme yöntemi ‘billurlaşmayı’ zihin dünyasına uyarlıyor. Bu işlemi bozan durumları ele alıyor ve Zübeyir Gündüzalp’in notlarından tavsiyeler çıkartıyor.

• Abdullah Özgün ise Sinema Yorum’da bu ay, A Bronx Tale filmini konuk ediyor. Vesvese ile ilham mücadelesi üzerinden filmi okuyan yazarımız, iyi bir münekkitlik örneği ortaya koyuyor.

• Bu ayın rutin dışı yazısı Halenur Kurun’dan, ‘Asya mutfağı esintileri’. Tarifini verdiği ‘kimbab’, yazın iyi gidecek bir tarife benziyor... Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun!

• ‘Ekibimizin favorileri’ni ise bu ay Muhammed Okur teşrif ediyor.

• Geldik ‘Anlamlı Yorum’ sayfamıza. Mesut Fırat, şeytanın en büyük oyununun, aile üzerinde olduğunu anlatan ‘Şeytanın kahkahası’ yazısında; dijital çağda aile mefhumunu hedef alan tehlikelere dikkat çekiyor.

• Okuryazar’da Feyzanur Elif Okur, ‘Ben neden göremedim dinozorları?’ yazısında, yetişemediği dinozorlar çağı üzerinden bir tefekkür betimlemesi yapıyor ve küçüklükte öğrenilen bilgilerin devamlılığından bahsediyor.

• Farklı Yorum’da Levent Bilgi; şeytanın, imtihan sırrındaki rolünü işliyor.

• Keçeli’nin Kitaplığı’nda ise bu ay Franz Kafka’dan ‘Dava’ var. Sinemadan arttırdığı vakitte kitap okumayı da ihmal etmeyen yazarımız Abdullah Özgün, aynı titizlikle kitabı da ele alıyor.  Ve bu sefer vesvese ile ilham mücadelesini mahkeme koridorlarına taşıyan bir romandan bizleri vuruyor.

• Dergimiz bu ay nihayete ererken Keyf’ince Lûgat’te Ali Hakkoymaz, yine daldan dala, sözcüklerle atlıyor. Caner Kut ise, Zihnin Çarkları’nı, bu sefer 2. beyinle çalıştırıyor.

• Bu ayın şiirleri ise Aynur Kılınç’tan ‘Özgür Filistin’ ve Mesut Köseoğlu’ndan ‘Rıza’. Şiir seven damaklarda güzel bir tat bırakacak cinsten...

• Ömer Şenöz’den Haber Yorum ve M. Said Zeki’den Fikir Bahçesi ise her zamanki dinamizmini koruyor.

Eğer size de -benim gibi- her gün bayram değilse, bu bayramınızı en klişe cümlelerle tebrik eder ve Arefe günü 1000 ihlas-ı şerif okumayı unutmamanızı hatırlatmak isterim efendim.

Tüm yazınızın ılık, gölgeli bir yaz olması duasıyla...!

Ekrem DONBALOĞLU

 

Etiketler: genç yorum
Okunma Sayısı: 326
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Ukrayna’nın Rus hava üslerine saldırıları hakkında Rusya'dan açıklama

    İBB’ye soruşturmasında Nuhoğlu ve Atik tahliye edildi

    Radar uygulama sayıları İçişleri Bakanlığının internet sitesinde

    Trump, 12 ülkeden ABD'ye seyahati yasakladı

    Bayram namazı saatleri

    Silva: Gazze'de yaşananlar savaş değil, kadınlara ve çocuklara yönelik bir soykırımdır!

    Milyonlarca Müslüman Hacı olma şerefine mazhar oldu

    Genç Yorum hazirana hazır!

    Trabzon'daki selde kaybolan kişiyi arama çalışmalarında 3. gün

    Din ve Bilim birleşirse hakikat görünür

    Birini sevmek suç mudur?

    Elif: Bir varlık izi

    Sanal kumar ve bağımlılık büyük bir yara

    Plastik kirliliği küresel bir kriz haline geldi

    Bayramda yurt genelinde hava durumu nasıl olacak?

    400'den fazla İspanyol edebiyatçı: Gazze'de işlenen katliamı kınıyor ve lanetliyoruz!

    Brezilya: Gazze'de olanlar bir soykırımdır; savaşla ilgisi olmayan kadınlar ve çocuklar öldürülüyor!

    Trabzon'daki şiddetli yağışta kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor

    LGS giriş belgeleri yayımlandı

    En Çok Okunanlar

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.