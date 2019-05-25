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Karamollaoğlu: Dost acı söyler

25 Mayıs 2019, Cumartesi 22:40
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu “Biz tenkitlerde bulunduğumuzda kınandığımız oluyor. Dersimiz birilerini rencide etmek değil. Dost acı söyler. Sadece dost acı söyler. Yetkililerin hatalarını gündeme getiremeyenlerin dost göründüğüne bakmayın” dedi.

İstanbul’da tekrarlanacak yerel seçimlere haftalar kala, Saadet Partisi İstanbul İl Başkanlığı, iftara ev sahipliği yaptı. Parti, ‘seçimlerin kardeşlik ve huzur ortamında birlik ve beraberlik içerisinde geçmesi’ adına iftara AK Parti İBB Adayı Binali Yıldırım ve CHP İBB Adayı Ekrem İmamoğlu’nu davet ettiklerini açıkladı, davet üzerine İmamoğlu programa katıldı. Yıldırım ise bir başka programı olduğu gerekçesiyle katılamayacağını telgrafla bildirdi.

‘SURİYE, MYANMAR, FİLİSTİN… HER YERDE AÇLIK, ACI VAR’

Programda söz alan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu “Ramazan, kardeşliğin fakir fukaranın halinden anlama ayıdır. Ramazanın ilk yarısını tamamladık. Karnını doyurmakta zorluk çeken milyonlarca kardeşimiz var. Bu ay, memleketimizde aç olan, sıkıntıyla gününü dolduran insanlar var. Yanıbaşımızdaki Suriye’de milyonlar ülkemize sığındı. Hakikaten 3.5-4 milyondan daha fazla bile olabilir. Kimi dileniyor, kiminin yatacağı yatak bile yok. Bugün Libya’da, Yemen’de de durum farksız. Öte yandan, Afganistan, Myanmar… Nereye dönsek aynı tablo.. Özellikle Filistin de acıyla özdeleşilmiş. İsrail, ramazan öncesi saldırılarını bahanelere sığınarak sürdürüyor. Artık dışarıdan birileri biz katletmiyor, biz birbirimizi katlediyoruz” dedi.

‘FARKLILIKLARIMIZA RAĞMEN YAŞAMAYI ÖĞRENMELİYİZ’

Karamollaoğlu “Adaletin tesis edilmesi şart. Adalet tesis edilmezse, barış, huzur gelmez. Ramazan bunları bize hatırlatmalı. Biz ramazan ayını, kardeşlik duygularımızı pekiştirmek için bir vesile görmekle mükellefiz. Bu ay, insanların birbirlerine dostça muamele etmesi için bir vesiledir. Herkesin kendine mahsus derdi var. Biz bu dertleri dinlemezsek kardeşlik duygularımızı pekiştiremeyiz. Bir seçim arifesindeyiz. Ama seçimi bu vesileyle gündeme almaya doğru bulmuyorum. Neticede bir kişi seçilecek. Bu demokratik ortamda, biz başa gelen kişiyi tebrik edeceğiz, yanlış yaparsa da hatırlatacağız. Tenkitlerde bulunduğumuzda kınandığımız oluyor. Dersimiz birilerini rencide etmek değil. Dost acı söyler. Sadece dost acı söyler. Yetkililerin hatalarını gündeme getiremeyenlerin dost göründüğüne bakmayın. Biz dostuz. 82 milyonu kardeş görüyoruz. Farklılıklarımıza rağmen birlikte yaşamayı öğrenirsek dertlerimizi çözebiliriz” dedi.

 

Etiketler: Temel Karamollaoğlu, dost, acı
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