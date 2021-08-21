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21 AĞUSTOS 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

KİT’ler bitti, arsa satışı başladı

21 Ağustos 2021, Cumartesi
20 yıllık AKP iktidarı boyunca bütün Kamu İktisadÎ Teşekkülleri’nin satılmasının ardından şimdi de 10 farklı ildeki arsalar satışa çıkarıldı.

İktidara geldiği günden bu yana bütün Kamu İktisadî Teşekküllerini satan ve yaşanan her felaketin ardından IBAN numarası dağıtan hükümet, bu kez de kamu arsalarını satışa çıkardı. İdare, yerli veya yabancı ayırt etmeden elinde parası olan herkese arsaları üzerindeki yapılarla birlikte satacak. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın (ÖİB), satış listesinde Samsun’dan Adana’ya, Ankara’dan Erzurum’a, Amasya’dan Aydın’a kadar toplam 345 bin 477 metrekare değerli arsa yer alıyor. Birbirinden değerli arsaların büyüklüğü yaklaşık 50 futbol sahasına ulaşıyor. Satışa çıkarılan arsalar arasında özellikle Ankara’nın son dönemde en çok değerlenen Lodumlu ve İncek gibi bölgelerindeki değerli parseller dikkat çekiyor. Aynı şekilde Adana, Aydın, Samsun ve Tunceli başta olmak üzere diğer illerdeki arsaların da büyük ilgi gördüğü ifade ediliyor.

Yerliye de, yabancıya da açık

Sözcü’nün haberine göre ÖİB, farklı illerdeki arsaların tamamının satış ihalelerini Ankara’daki yönetim binasında gerçekleştirecek. İhaleler, kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle ‘pazarlık’ usûlüyle gerçekleştirilecek. Her bir arsa, pazarlık görüşmelerine devam eden teklif sahiplerinin katılacağı açık arttırmaların sonucunda yeni sahiplerini bulacak. İhalelere gerçek ve tüzel kişiler, ortak girişim grupları (OGG), kooperatifler ile kuruluş belgelerinde taşınmaz edinebileceklerine dair hüküm bulunan dernek ve vakıflar katılabilecek. ÖİB, nakit kaynak toplayabilmek için arsaları yerli ve yabancı ayrımı yapmaksızın tüm yatırımcılara açtı. Arsaların yabancı uyruklu gerçek kişilere, yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip şirketlere ve Türkiye’de kurulan yabancı sermayeli şirketlere satışı, yürürlükteki Doğrudan Yabancı Yatırımlar mevzuatı ve Tapu Kanunu ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yapılacak.

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