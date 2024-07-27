KUR’AN: HAZRETİ İSA (AS) ÖLMEDİ - ALİ ERBAŞ’IN İDDİALARI BÜYÜK TEPKİ TOPLADI

DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ALİ ERBAŞ’IN BİR HUTBESİNDE, “HZ. İSA ÖLDÜ” SÖZLERİ TEPKİ GÖRÜRKEN, DİYANET’İN YAYINLADIĞI MEALDE NİSA SûRESİ’NİN 157. VE 158. âYETLERİ ERBAŞ’I YALANLIYOR.

DİYANET MEALİ YALANLIYOR

İCRAATLARI ve söyledikleriyle kamuoyunda tartışmalara sebep olan Ali Erbaş, son olarak Hz. İsa’nın (as) öldüğünü iddia etmesi büyük tepki gördü.

Diyanet’in yayınladığı mealde, Nisa Sûresinin 157. ve 158. âyetleri şöyle: ‘Allah elçisi Meryem oğlu Îsâ Mesîh’i öldürdük’ demeleri yüzünden... Hâlbuki onu ne öldürdüler ne de çarmıha gerdiler... bu konuda tam bir kararsızlık içindedirler. Bu hususta zanna uyma dışında hiçbir bilgileri yoktur ve kesin olarak onu öldürmemişlerdir. 157 Bilâkis Allah onu kendine kaldırmıştır. Allah izzet ve hikmet sahibidir. 158

ÜÇÜNCÜ HAYAT TABAKASINDA

Bediüzzaman Said Nursî de, Mektubat adlı eserinde, “Ahirzamanda Hazret-i İsa Aleyhisselâm gelecek, Şeriat-ı Muhammediye (asm) ile amel edecek” mealindeki hadisi izah ederken, Hazret‑i İsâ’nın (as) hayatta olduğunu ve dünyevî cismiyle semâvâtta bulunduğunu belirtir.

Üçüncü hayat tabakası olarak adlandırdığı makamda insanî ihtiyaçlardan sıyrılarak âdeta melek hayatı gibi bir hayat yaşadığını ifade eder. Hz. İsa’nın tekrar dünyaya gönderildiğinde de İsevîlik şahs-ı manevîsini temsil ederek, “vahy-i semavî kılıcıyla inkâr-ı uluhiyet fikrini öldüreceğini” söyler.

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