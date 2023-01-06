Hazret-i İsa’yı (as) tanıyalım

Fikret Çalışkan: “Hz. İsa’nın (as) evli ve çocuk sahibi olduğunu söyleyenler var. Bu bilgi doğru mu?”

Şu An Hayattadır

Hazret-i İsa (as) evlenmemiştir. Otuz yaşında kendisine vahiy gelmiş, peygamber olmuş, otuz üç yaşında göğe yükseltilmiştir. Haliyle evlenmediği için geride çoluk çocuk bırakmamıştır. Zat-ı Âlisi şu an gökte ve hayatta bulunmaktadır. Yani henüz ölmemiştir.

Bediüzzaman’ın da takririyle, ahir zamanda kıyamet öncesinde yer yüzüne, Allah’ın izniyle, kendi dinini hurafelerden arındırmak ve hüsn-ü hatme vermek için, tekrar ineceği, Hazret-i Muhammed’in (asm) ümmeti olarak yaşayacağı ve yeryüzünde öleceği rivayetleri güçlüdür.1

Hazret-i Yahya (as) ve Hazret-i Zübeyir’in (as) de evlenmediği rivayet edilir. Bilindiği kadarıyla bu üçünden başka bütün peygamberler evlenmiştir.

Ra’d suresinde geçen, “Senden önce de peygamberler gönderdik. Onlara da eşler ve çocuklar verdik.”2 Mealindeki ayet, bütün peygamberlerin evli olduğunu değil, çoğunluğunun evli olduğunu gösterir. Zikredilen bu üç peygamber evli olmayanlar arasındadır.

Hazret-i İsa’nın (as) Peygamberlere iman çerçevesinde inandığımız bir peygamber olmasının dışında, ahir zamanda inecek olması İslam ümmetinin hep ilgisini çekmiştir.

Müjdeleyici Peygamber

Hazret-i İsa (as) İsrailoğullarına gelen son peygamberdir. Kendisine ulu’l-azm peygamber denmiştir. Yani vazifesi ve sorumluluğu yüksek peygamberlerdendir. Otuz yaşında kendisine İncil indirilmiştir. Annesi Hazret-i Meryem’dir. (ra)

Hazret-i Meryem’in annesi Hunne’dir. Hunne hamile kalınca, karnındaki bebeğini Allah’a hizmet için adadı: “Rabbim! Karnımdaki bebeğimi azatlı bir kul olarak sana adadım. Adağımı kabul buyur.”3 Dedi. Hazret-i Meryem (ra) doğunca da Beyti’l-Makdis’e teyzesinin kocası bulunan Hazret-i Zekeriya’nın (as) uhdesine verdi. Hz. Meryem burada yetişti.

Hazret-i İsa (as) Tevrat’ı doğrulamakla beraber, vahye istinaden bazı hükümlerini değiştirdi. Ve Kendisine yeni bir kitap olarak İncil verildi. Peygamber Efendimiz’i (asm) de müjdeledi.

Kur’ân buyurur ki: “Meryem oğlu Îsâ: “Ey İsrâîloğulları! Ben size Allâh’ın elçisiyim; benden önce gelen Tevrât’ı doğrulayıcı ve benden sonra gelecek Ahmed adında bir peygamberi de müjdeleyici olarak geldim!” demişti.”4

Emeğin Hakkı

Hazret-i İsa (as) diğer peygamberler gibi çok mucize göstermiştir. Onun mucizeleri genelde sağlık ve sıhhat açısından geliyordu. Allah’ın izniyle hastaları iyileştirir, ölüleri diriltir, gökten kendisine sofralar gelirdi. Havarileri ile dağlarda gezer, onlara hayat dersleri verirdi.

Bir gün havarileri gökten sofra inmesi için dua etmesini istediler. Hazret-i İsa(as) onlara: “Buna nasıl cesaret ediyorsunuz? Allah’ın kudretinden şüphe mi ediyorsunuz?” diye çıkıştı. Onlar: “Ya İsa! Allah’ın lütfuna ulaşmak ve kalbimizin mutmain olması için istiyoruz.” Dediler.

Hazret-i İsa (as) dua etti ve gökten sofralar indi. Havarileri bundan gurur duydular ve:

“Ya İsa! Rabbimiz bizden çok razı oldu.” Dediler. İsa Aleyhisselam:

“Hayır! Gökten inen sofralar Allah’ın sizden razı olduğunu değil, size acıdığını gösterir. Sizin hakta sebat etmeniz için gönderiyor. Oysa Allah’ın razı olduğu kimseler, alın teri ile kazanıp emeğinin hakkını yiyenlerdir.” Buyurdu.

Dipnotlar:

1- Mektubat, s. 71, 72

2- Ra’d Suresi: 38

3- Âl-i İmran Suresi: 35

4- Saff Suresi: 6