‘Partili Cumhurbaşkanlığı’ Türkiye’ye uymuyor

16 Nisan Referandumu ve öncesinde başkanlık sistemi oylamasında ‘Evet’ dediği için yanıldığını belirten Eski AKP Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, “Bu seçim -partili Cumhurbaşkanı- sisteminin Türkiye gerçeklerine ne kadar uzak olduğunu göstermiştir” dedi.

Eski AKP Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, 16 Nisan Referandumu ve öncesinde Meclis’te yapılan Başkanlık sistemi oylamasında ‘Evet’ dediği için yanıldığını belirtti. Sistemin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini söyleyen Özdağ, “Bizim gibi derin ayrılıklar yaşayan ülkelerde devletin tarafsızlığını kaybetmesi ülkeyi felâkete götürür” dedi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni eleştiren AKP’li Özdağ, 31 Mart yerel seçimleriyle ilgili de değerlendirmelerde bulundu.

Siyaseti ticarete çevirmemişseniz dindarsınız

31 Mart seçimlerinde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin Türkiye’nin gerçeklerinden uzak olduğunu gösterdiğini belirten Özdağ, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi; “Ülke ve millet menfaatlerini parti, şahıs grup menfaatlerinden önde tutuyorsanız vatanseversinizdir. Kul hakkına riayet etmiş, siyaseti ticarete çevirmemişseniz dindarsınız demektir. Çoluk çocuğunuzu devlete musallat etmemişseniz dindarsınız demektir. Devlet malını 80 milyonun hakkı var titizliği ile korumuşsanız dindarsınız demektir. Önemli olan herhangi bir partiye mensubiyet değil bu meziyetlere sahip olmaktır.”

Ben de evet dedim,yanıldığımı görüyorum

“Usûlsüz ihale yapan, devlet malına ganimet malı gibi çullanan, eş dost, akraba, yandaş, partili ayırımı yapan, siyaseti din haline getiren, yalan söyleyen, iftira atan hangi partiden olursa olsun dinle münasebetini sıfırlamış demektir. Bu seçim -partili Cumhurbaşkanı- sisteminin Türkiye gerçeklerine ne kadar uzak olduğunu göstermiştir. Bir ülkede her kurum taraf haline gelirse o ülkede parçalanma kaçınılmaz olur. (Ben de evet dedim, yanıldığımı görüyorum), Bu sistem tekrar gözden geçirilmelidir.”

Cumhurbaşkanı bir partiyi değil, tüm milleti temsil etmeli

“CB makamı bir partiyi değil tüm milleti temsil etmelidir. Vatandaşlarını partisine göre ayırmamalıdır. Toplumsal barışın bir sigortası gibi işlev görmelidir. Taraf olan bir makam toplumu uzlaştırma, barıştırma şansını kaybeder. CB sistemi de demokrasi içinde bir alternatiftir ama partili cumhurbaşkanlığı sistemi değil. Bizim gibi derin ayrılıklar yaşayan ülkelerde devletin tarafsızlığını kaybetmesi( çünkü CB makamı devleti temsil eder) ülkeyi felakete götürür. Seçimin Sonuçlarına itiraz hukuki ve demokratik bir imkandır, ancak o sonuçlara saygı göstermemek başka bir şeydir. Çünkü seçim kazanmak için sadece bir oy fazlası kafidir.”