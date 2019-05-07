Şehit Akkuş dualarla uğurlandı

Şırnak'ta PKK'ya yönelik operasyonda şehit olan piyade sözleşmeli er Görkem Akkuş, memleketi Aydın'da son yolcuğuna uğurlandı.

Şırnak'ın Gabar Dağı bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda çıkan çatışmada şehit olan asker, memleketi Aydın'da toprağa verildi. Şehit piyade sözleşmeli er Görkem Akkuş'un (24) Germencik Devlet Hastanesinden alınan cenazesi, helallik için babaevinin bulunduğu Ortaklar Mahallesi'ne götürüldü. Daha sonra şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, Çarşı Camisi'ne getirildi. Burada şehidin annesi Nazife Akkuş, kardeşleri ve ağabeyi tabuta sarılarak gözyaşı döktü. İl Müftüsü Ercan Aksu tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Akkuş'un naaşı Ortaklar Mezarlığı'na defnedildi. AA

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