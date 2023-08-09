Tahliyelerde ayrımcılık yapılmamalı

Cinayet, uyuşturucu ve cinsel suçlardan ceza alanlara “örtülü af” getiren infaz düzenlemesi, siyasi mahpusları kapsam dışı bırakmasından dolayı eleştiriliyor.

Artı Gerçek’in haberine göre Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği (CİSST) Hukuk Sorumlusu Avukat Ruken Altun, “Hapsetmeye alternatif yöntemlerin belirlediği düzenlemeler yapılması ve mahpuslar arasında suç ayrımı yapmadan, kapsayıcı, eşit düzenlemeler ile tahliyelerin gerçekleştirilmesi gerek” dedi. İnfaz düzenlemesi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından onaylanıp 15 Temmuz’da Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Düzenlemeyle 31 Temmuz’a kadar cezaevinde bulunan bazı hükümlülere, kapalı cezaevinden açık cezaevine üç yıl erken geçme ve buradan da tahliye imkanı getirildi. Haber Merkezi

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