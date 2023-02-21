Yeni Asya’nın demokrat duruşu toplumda ciddi karşılık buluyor

21 Şubat 1970 tarihinde ilk sayısıyla basın hayatına adım atan Yeni Asya'nın 54. kuruluş yıldönümü vesilesiyle, gazetemiz hakkındaki kanaat ve değerlendirmelerini bizimle paylaşan siyasî parti genel başkanlarına, milletvekillerine, eski bakanlara, siyasî parti temsilcilerine, STK temsilcilerine, sendika başkanlarına, Türkiye’nin ve dünyanın dört yanından tebriklerini ileten okuyucularımıza teşekkür ediyoruz.

AV. İDRİS ŞAHİN - Deva Partisi Sözcüsü ve Seçim İşleri Başkanı

Yeni Asya, neşir hayatımızın vazgeçilmezlerinden, uzunca süredir toplumsal kesimlerde çok ciddi anlamda karşılık bulan bir gazetemiz; yaşatılması gerekliliğine inanıyoruz. Ezelden ebede, yani kurulduğu günden inşallah sonsuza kadar Yeni Asya yayınlarının devamını diliyoruz.

Demokrasiyi özümsemiş, demokrat kimliğe sahip olarak bu ülkenin geleceğinde demokrat bir duruşu olan ve bunu her daim neşriyatıyla sergileyen bir yayın kuruluşu. Bu nedenle biz Yeni Asya’ya daima müspet bakıyoruz.

Çünkü DEVA Partisi olarak muhafazakârın da, liberalin de, milliyetçinin de tamamının ortak bir kimlikle kendine yer bulduğu demokrat kimlikle tanımlanıyoruz. Ve “özgürlükçü demokrat” diyoruz. Cenâb-ı Hak Kur’ân’da “akletmez misiniz” diyor; hür, reşit - aklı olan bireylere sorumluluk üstlendiriyor. Dolayısıyla özgür demokratların da temsilcisi olduğuna inanıyoruz.

Bundan sonraki süreçte Yeni Asya’nın 54. değil inşallah 104. yaşını da birlikte kutlarız. Yeni Asya’yı sadece toplumun bir kesimine değil, bu ülkede demokrasiyi özümsemiş vatan evlatlarının tamamına rehber olabilecek bir yayın organı olarak görüyoruz.

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Tek adam rejimine karşı çıktık, Parlamenter sistemi savunduk

21 Şubat 1970’te yayın hayatına başlayan Yeni Asya, Risale-i Nur’un medyadaki dili olarak, yarım asrı aşan yayın hayatında her hal ve şartta demokrasiyi, hukuk ve adaleti, hak ve hürriyetleri savunan, ihtilâllere, antidemokratik ve dayatmacı anlayış ve uygulamalara, tek adam rejimine karşı çıkan bir duruş ortaya koydu.

Tek adam rejimine, gündeme getiriliş ve referandum sürecinde de, sonrasında kararlı bir şekilde itiraz edip demokrasiyi, hukuk devletini ve parlamenter sistemi savundu.

54. kuruluş yıldönümümüz vesilesiyle, gazetemiz hakkındaki kanaat ve değerlendirmelerini bizimle paylaşan siyasî parti genel başkanlarına, milletvekillerine, eski bakanlara, siyasî parti temsilcilerine, STK temsilcilerine, sendika başkanlarına, Türkiye’nin ve dünyanın dört yanından tebriklerini ileten okuyucularımıza teşekkür ediyoruz.

MEHMET KARA Yeni Asya Gazetesi Ankara Temsilcisi