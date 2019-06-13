Fuat Sezgin için sempozyum

2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı etkinlikleri kapsamında Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, 13-15 Haziran’da “1. Uluslararası Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Sempozyumu” düzenlenecek.
İslam bilim tarihi alanında çalışan farklı ülkelerden araştırmacılar, İslam bilim ve teknoloji tarihi üzerine paha biçilemez çalışmalar yapan Prof. Dr. Fuat Sezgin’i anmak ve onun ilmi mirasının izinde, Müslüman bilim insanlarının dünya medeniyetlerine katkılarını konuşmak üzere, “1. Uluslararası Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Sempozyumu”nda bir araya gelecek. 30 Haziran 2018’de vefat eden Prof. Dr. Fuat Sezgin’in hatırasını yaşatmak amacıyla düzenlenen sempozyumda, Sezgin’in İslam medeniyetinde gelişmiş bilimlere ait literatürü konu edinen “Geschichte des arabischen Schrifttums (GAS)” adlı eseri başta olmak üzere çalışmalarının mahiyeti ve İslam bilimlerinin farklı medeniyetlerin bilimsel birikimlerine katkısı ele alınacak. Fuat Sezgin’in ortaya koyduğu ilmi mirasın gelecek nesiller için güçlü bir ilham kaynağı olmasının amaçlandığı sempozyum, yarın 09.30’da, Prof. Dr. Fuat Sezgin Belgeseli’nin gösterimiyle İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Ord. Prof. Dr. Cemil Bilsel Konferans Salonu’nda başlayacak.
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