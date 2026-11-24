Şanlıurfa kitap fuarı çocuklar için tam bir şölene dönüştü. Yeni Asya standında üzerinde Risale-i Nur’dan vecizeler bulunan balonlar çocukların gözdesi oldu.

Hep birlikte daha güçlüyüz

Yeni kitap fuarlarında buluşalım

Fuarlar ve kitaplarla açılan gönül kapıları

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Çocuklarla birlikte anne ve babalar da standa gelerek görevlilerle tanışıyor ve kitap alıyorlar. Yeni Asya standında yer alan Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri’nin muhteşem posterleri onu gören gözlere moral ve ümit veriyor. Pek çok okur bizzat gelerek Yeni Asya standındaki vazifelilere tebriklerini iletiyorlar.

Anneler çocukları için çare arayışında

Fuarda kitaplarını imzalayan Eğitimci Yasemin Yaşar ve eşi Eğitimci Sebahattin Yaşar okurların sorularına muhatap oldu.

Yazar Sebahattin Yaşar, kitap fuarıyla ilgili, “Bu yıl standdaki vecizeli Yeni Asya balonları, kupalar ve Yeni Asya imzalı el çantaları ayrı bir ilgi görüyor. Kitap fuarında okurlarımızla buluşuyoruz. Yeni Asya standını ziyaret eden pek çok okur, iyi ki varsınız ve iyi ki fuardasınız diyerek dua ediyor. Kitap fuarları okur ve yazar açısından bir yenilenme sağlıyor. Yeni gençlerle tanışıyoruz. Onları derslere davet ediyoruz.” dedi.

Yasemin Yaşar da: “Okurların gündemi oldukça dinamik. Annelerin fuara ilgisi dikkat çekici. Çocuklarıyla birlikte fuarı gezen pek çok anne, değişik yaş gruplarındaki çocukları için karşılaştığı problemler konusunda çare arayışında.” dedi. Şanlıurfa 9. Kitap Fuarı 20 ile 29 Kasım tarihleri arasında açık olacak.

Şanlıurfa - Yeni Asya