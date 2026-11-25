Kastamonu’da 21 Kasım 2026 tarihinde kapılarını açan Kastamonu Kitap Fuarı’nda Yeni Asya standına okuyucuların ve ziyaretçilerin ilgisi devam ediyor.

Hep birlikte daha güçlüyüz

Yeni kitap fuarlarında buluşalım

Fuarlar ve kitaplarla açılan gönül kapıları

YeniAsyaKitap Kuzeykent Kapalı Pazar Yeri’nde düzenlenen fuarda, Yeni Asya Neşriyat standında Risale-i Nur Külliyatı, Kur’ân meali, cevşen çeşitleri ve birçok seçkin eser dikkat çekiyor. Pazar günü, yazarımız Abdurrahman Aydın, kitaplarını imzaladı ve okuyucularıyla sohbet etti. Fuardaki yoğunluk sebebiyle zaman zaman adım atmakta güçlük çekilirken, özellikle yeni çıkan açıklamalı Kur’ân-ı Kerîm meali ve Risale-i Nur eserlerine ilgi yoğun oldu. Yeni Asya Neşriyat, fuar boyunca okuyucularını standında ağırlamaya devam edecek. Kastamonu Kitap Fuarı, 28 Kasım’a kadar ziyaret edilebilecek. Kastamonu - İbrahim Vapur

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