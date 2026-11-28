Belçika'da Fransızca yayın yapan yayınevleri, yapay zekanın yayıncılık sektöründe kullanımının yaygınlaşması sebebiyle insan emeğiyle hazırlanan kitapların özel bir etiketle belgelendirilmesini talep ediyor.

Belçika kamu yayıncısı RTBF'nin haberine göre ülkede Fransızca yayın yapan yayınevlerini temsil eden Belçika Yayıncılar Birliği (ADEB), yapay zeka araçları kullanılmadan hazırlanan kitaplara, bunu gösteren bir etiket verilmesini önerdi.

Brüksel'de düzenlenen toplantıda bir araya gelen yayıncılar, kitapların hazırlanması sürecinde yayınevlerinin üstlendiği görevlerin önemine dikkati çekti.

Yayıncılar, söz konusu etiket sayesinde okurların kitap satın alırken eserin yapay zeka kullanılmadan hazırlanıp hazırlanmadığını anlayabilmesi ve profesyonel yayıncıların çalışmalarının daha görünür hale gelmesi gerektiğini vurguladı.

Toplantıda yayıncıların, eserlerin yazım ve anlatım hatalarının giderilmesi, içeriğinin tutarlılığının sağlanması, kapak ve sayfa tasarımının yapılmasının yanı sıra fiyatlandırılması, dağıtılması ve hukuki açıdan korunmasında da önemli rol oynadığı belirtildi.

Bu nedenle toplantıda, kitapların hazırlanmasında yazarların ve profesyonel yayıncıların emeğinin ön plana çıkarılması hedefiyle bir etiket hazırlanması önerisi dile getirildi.

Ancak yayıncılar, kitapların hazırlanmasının herhangi bir aşamasında yapay zeka kullanılıp kullanılmadığının tespit edilmesi ve etiketi almak için belirlenen şartlara uyulup uyulmadığının denetlenmesi konusunda zorluklar yaşanabileceğini de kaydetti.

Yapay zeka araçlarının yaygınlaşmasıyla yazarların geleneksel yayınevlerine başvurmadan kendi kitaplarını hazırlayıp yayımlamalarının giderek yaygınlaşmasından endişe duyuluyor.