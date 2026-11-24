Konya'da yaklaşık 60 yıldır saat tamirciliği yapan Mehmet Emin Haksever, 1970'li yıllardan bu yana camilerin bozulan saatlerini gönüllü olarak tamir ediyor.

Çocuk yaşlarda çırak olarak başladığı saat tamirciliğinde yaklaşık 60 yıldır çalışan 72 yaşındaki Haksever, farklı camilerden gelen tamir taleplerini karşılıksız yerine getiriyor. Haksever, saatleri yeniden çalışırken duyduğu "tik-tak" sesinin kendisi için maddî hiçbir şeyle kıyaslanamayacağını belirterek şöyle konuştu: "Bu işten bir beklentimiz yok. İlk başlarda beni tanıyan cami görevlileri saatleri getirmeye başladı. Ardından bu durum yayılarak devam etti. Bunu öğrenenler de saatleri getiriyor. Bazı saatleri dükkanıma götürüyorum. Büyük ayaklı saatleri getiremediğim için camide tamir ediyorum. Yani saati cemaatle tekrar buluşturuyorum. Cemaat bir saate baksa, bir Allah razı olsun derse yeter. Bizim başka aradığımız, istediğimiz bir şey yok." Haber Merkezi

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