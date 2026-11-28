Suudi Arabistan topraklarında 24 saatten az bir süre kaldık. Umre ibadetini yerine getirmek için bir hafta sonu hayli hayli yeterli olur. Tabiî programınıza Medine ve Taif gibi duraklar eklenince tam bir hafta ayırmanız gerekebilir.

MEKKE - ÖMER ÇAKAR

Muhammed bin Selman, Suudi Arabistan veliaht prensi. Kendisi normalde henüz kral değil, çünkü babası Selman bin Abdülaziz halen sağ. Ancak babasının ilerleyen yaşından ötürü kendisi ülkenin fiilî lideri haline gelmiş durumda. Ülkenin sadece petrol gelirine bağlı kalmasını istemeyen prens, turizm gelirlerini de arttırmayı hedeflemiş olacak ki; internet üzerinden başvuru yapan ve gerekli şartları karşılayanların e-vize alabilmesini mümkün kılmış.

Alacağınız bu e-vize ile pekâlâ umre de yapabiliyorsunuz. Hatırlayanlar olacaktır, önceden sadece konsolosluklardan, aracı tur firmalarıyla umre vizesi alınabiliyordu.

Bu umre vizesiyle ise sadece umre yapılabiliyor, Mekke ve Medine harici başka bir şehre gidilemiyordu. Neyse ki biz de 110 dolar kadar bir ücret ödeyerek 1 yıllık çok girişli vizemizi internet üzerinden aldık ve işyerinden arkadaşımla hep hayalini kurduğumuz umre yapma hedefimizi gerçekleştirmek üzere ilk adımı attık. Aldığınız bu vize “turistik vize” diye geçiyor ve size 1 sene boyunca istediğiniz şehirde 90 gün geçirebilmenize imkân sağlıyor.

Böylelikle önceden çok daha pahalıya mal olan umre ibadetini bireysel olarak, kendi bütçenize göre tasarlayabilmeniz mümkün hale geliyor. Nitekim biz de öyle yaptık ve sadece 24 saatlik hızlı bir umre programı planladık.

THY uçağında “mikat” anonsu

Hac malzemeleri satan bir dükkândan ihram seti temin ettikten sonra yanımıza bir sırt çantasına sığacak kadar az eşya aldık. Her ne kadar yaşımız genç olsa da umre, yorucu olabilecek bir ibadet. Ne kadar az eşya, o kadar iyi.

İstanbul Havalimanı’na geldikten sonra biniş kartlarımızı aldık, pasaporttan geçtik ve Cidde uçağının kapısına doğru ilerledik. Harici bir durum olmadığı müddetçe Cidde uçaklarının kapıları “F” bölgesinden veriliyor. Bunun sebebi, havalimanının bu bölgesinde ihram giyme odalarının bulunuyor olması. Böylelikle kapıya kadar normal kıyafetle gidip ihrama burada girebiliyorsunuz. Niyet etme ve namaz kılma işlerini de hallettikten sonra uçağa bindik ve heyecanlı seyahatimiz başlamış oldu.

Uçakta bizim gibi umreciler olduğu gibi sıradan yolcular da vardı. Ancak THY burada güzel bir detay düşünmüş. Umreye uçaktayken niyet etmek isteyenler için “Mikat sınırına yaklaşıyoruz” şeklinde bir anons yapılıyor. Böylece lavaboda ihrama girebiliyorsunuz.

Aynı şekilde seyahat duası da yapılıyor. İhramlı olduğunuzu gören kabin ekibi, içinde zikirmatik, tavaf patiği ve seccadenin bulunduğu bir umre çantasını da sizlere hediye ediyor.

Yolculuk 3 saat 50 dakika kadar sürüyor. Cidde havalimanına inişte her 4 dakikada bir gelen metroya binerek ana terminale geçiliyor. Daha sonra pasaport polisi sizleri karşılıyor. Tabiî bu esnada sizleri sürekli yönlendiren, üstü “Ask me (Bana sor)” yazılı yelekli görevliler de var. Pasaport polisi ilk kez ülkeye giriyorsanız isminizi sorup fotoğrafınızı çekiyor. Vizeniz önceden hazır olduğu için onların sisteminde gözüküyor ve çıktı olarak beyan etmeniz gerekmiyor.

“Hacı! Taksi?”

İnişimiz gece yarısını geçtiği için bu saatlerde Cidde’den Mekke’ye ulaşmak için tek alternatifimiz vardı: Taksi. İner inmez yolcu karşılama bölümünde bekleyen çığırtkanlar ihramlı olduğunuzu görünce etrafınızı sarıyor ve taksi teklif ediyorlar.

Biz teşekkür ederek çıkışa doğru devam ettik ve bizi Mekke’ye götürmesi üzere önceden sözleştiğimiz Arap arkadaşımla buluştuk. Sizin böyle bir imkânınız yoksa mecburen taksiye binmeniz gerekecek. Ancak gece yarısından önce inerseniz tren ve otobüs gibi toplu taşıma seçeneklerini değerlendirebilirsiniz.

Kâbe’yi ilk görüş

Gece yarısı 02:00 sularında otelimize vardığımız için, yatıp sabah namazına kalkmak zor olacaktı. Biz de gidip umre ibadetini tamamlayalım, sonra otelde istirahat ederiz diye karar verdik ve otelimizin önünden kalkan servis aracına binerek Kâbe’ye vardık. Aman Allah’ım, tam bir mahşer yeriydi. Dünyanın her yerinden Müslüman çocuklar, yaşlılar, engelliler... İhramı giyince zengin ve fakir demeden herkesin eşitleniyor olması çok güzel.

Kâbe’yi ilk gördüğünüzde okunacak duanın önceden düşünülmesini tavsiye etmişlerdi. Biz de öyle yaptık. Sadece ihramlıların geçebildiği yerden Kâbe’nin bulunduğu zemin kata indiğimizde Beytullah’ı olanca güzelliğiyle karşımızda görmek çok güzel bir duyguydu. Hacerü’l-Esved’i hiza alarak tavafa başladığımızda “Lebbeyk” sesleri birbirine karışıyordu. Bazen yanımızda sesli şekilde dua edenlere katıldık. Sonrasında cemaatle sabah namazını eda ettik.

7 tur tavafı tamamladıktan sonra Safa ve Merve tepeleri arasında Sa’y yapmak üzere tabelaları takip ettik. Burada yine Bangladeşli bir temizlik görevlisine yol sorduğumda kendisi işi gücü bırakıp bizi doğru yere kadar götürdü. Tabiî burada sizden bir bahşiş beklentisi söz konusu. Gerçekten ağzı var, dili yok diyebileceğim kadar gariban olan bu insanlara 10 Riyal de olsa bahşiş vermekten geri durmayın derim. Özellikle Türk olduğunuzu öğrenince sizin bahşiş vermeye daha bir meyyal olduğunuzu düşünüyorlar ki, bu bence gurur verici de bir şey.

Yeşil ışıklarla aydınlatılan bölümde adımlarımızı hızlandırarak Hz. Hacer’in, oğlu Hz. İsmail için su arayışını hatırladık. Terliklerimiz artık ayaklarımızı vurmuştu ve biz de iyice yorulmuştuk. 7 turu bitirip zemzem içtikten sonra “Elhamdülillah” dedik, umre ibadetimizi tamamlamış olduk.

Veda vakti

Otele varıp uyuduktan sonra nafile tavaf etmeye ve vakit namazı kılmaya tekrar Kabe’ye gittik. Burada ismen dua isteyenlere dualar ettik, günahlarımıza tevbede bulunduk. Döndüğünüzde “Bana dua ettin mi?” diye soracak çok arkadaşınız olacağı için dua listesi hazırlamanızı tavsiye ediyorum bu noktada.

Akşam da Uber ile Mekke’den Cidde’ye geçtik. Yaklaşık 1,5 saat kadar süren kısa bir yolculuğun ardından THY seferlerinin kalktığı terminale ulaştık. Ajet ve Pegasus farklı terminalden kalkıyor, olur da karıştırırsanız taksi tutmanız gerekebilir çünkü bu terminaller birbirine yakın değiller.

Toparlayacak olursak Suudi Arabistan topraklarında 24 saatten az bir süre kaldık. Umre ibadetini yerine getirmek için bir hafta sonu hayli hayli yeterli olur. Tabiî programınıza Medine ve Taif gibi duraklar eklenince tam bir hafta ayırmanız gerekebilir.

Allah şimdiden ibadetlerinizi kabul etsin. Sağlıklı sıhhatli bir şekilde umre yapabilmeyi nasip etsin. Dualarınızı beklerim!