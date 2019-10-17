‘Konya Kitap Günleri’ başlıyor

Konya’da 18-27 Ekim tarihleri arasında yapılacak kitap günleri faaliyetine yakın zamanda aramızdan ayrılan merhum Bilim Tarihçisi Prof. Dr. Fuat Sezgin anısına gerçekleştirilecek ve Prof. Dr. Fuat Sezgin adı verilecek.

Kitap Günleri, Selçuklu Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecektir. Konya Yeni Asya Neşriyatın da yer alacağı bu faaliyet için hazırlıklar devam ediyor. Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Konya kitap günlerine, Yeni Asya yazarlarımızdan eğitimci Yazar İslâm Yaşar dâvet edildi.

Edindiğimiz bilgiler doğrultusunda İslâm Yaşar 26 Ekim Cumartesi günü Yeni Asya standında okurlarıyla buluşarak eserlerini imzalayacak.

Öğlen 11:00-12:00 saatleri arasında Selçuklu Kültür Merkezi’nde “Bediüzzaman Kitap ve Hayat” adlı konferansı olacaktır. Yeni Asya Konya temsilcisi Sait Çamkerten, “Konya Kitap Günleri’nde Yeni Asya’nın da dâvet edilmesi ve bulunması gurur verici bir tablo. Bu tür faaliyetler kültürümüze yeni zenginlikler katacaktır. Yeni Asya olarak bu faaliyette çok iddialı bir şekilde bize ayrılan standımızda bulunacağız. Bütün dost ve okuyucularımızı görmekten mutluluk duyarız” diye konuştu.

Konya - Kamil Tekin