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12 MART 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 56

“Baskı ve otoriterlik” teklif ediliyor

12 Mart 2025, Çarşamba 13:35
Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, Siber Güvenlik Kanun Teklifi’ni eleştirerek, “Düzenleme, hukukî öngörülebilirliği zedelediği gibi, kişileri, haklarına yönelik keyfî müdahalelere karşı savunmasız bırakmaktadır” dedi.

Siber güvenlik tasarısı güven vermiyor

 

Özdağ, bir “baskı ve otoriterlik” yasa teklifiyle karşı karşıya olunduğunu savundu. Millî ve manevî hassasiyetleri okşayan ifadelerin kullanıldığını dile getiren Özdağ, şöyle konuştu: “Yargıyı arka bahçesi yapmak isteyen iktidar, siyasi rakiplerini ve muhalif vatandaşları yargı sopasıyla hizaya sokmaya hız vermiş durumda. Bu yetmemiş gibi mahkemelere bile gerek kalmadan, kendisine bağlı memurlarla bu sopayı hızlı bir şekilde her yere ulaştırmanın gayreti içerisinde, bunu hedefliyorlar.”

Ankara - Anka

İktidarın gündemi siber, halkın gündemi biber
Muğlak ifadeler keyfî uygulamalara yol açar - Siber Güvenlik Kanun teklifine tepkiler büyüyor
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