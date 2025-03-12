“Baskı ve otoriterlik” teklif ediliyor

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, Siber Güvenlik Kanun Teklifi’ni eleştirerek, “Düzenleme, hukukî öngörülebilirliği zedelediği gibi, kişileri, haklarına yönelik keyfî müdahalelere karşı savunmasız bırakmaktadır” dedi.

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