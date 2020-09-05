"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 EYLÜL 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Gerçekten mi?

05 Eylül 2020, Cumartesi 17:37
İYİ PARTİ EKONOMİ POLİTAKALARI BAŞKANI CİHAN PAÇACI, TÜİK’İN AĞUSTOS AYI ENFLASYON RAKAMLARINA DAİR, “TÜİK, GEÇEN YILA GÖRE ENFLASYONUN YÜZDE 11,77 OLDUĞUNU İFADE ETTİ. YANİ GEÇEN YIL 100 LİRAYA DOLDURDUĞUMUZ FİLE BU YIL 111 LİRAYA DOLDUĞUNU SÖYLEDİ. GERÇEKTEN BÖYLE Mİ?” DİYE SORDU.

İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Cihan Paçacı, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK), hesaplama yöntemlerinde revizyona giderek verileri saptırdığını ve gerçeklerin üstünü örtmeye çalıştığını iddia ederek, “Gerçek dışı rakamların analizi yapılamaz. Bu sebeple açıklanan enflasyon, büyüme ve işsizlik verilerini analiz etmeye değer bulmuyorum.”  dedi. Paçacı, parti genel merkezinde düzenlediği basın değerlendirmelerde bulundu. TÜİK’in ağustos ayı enflasyon rakamlarını açıkladığını hatırlatan Paçacı, “TÜİK, geçen yıla göre enflasyonun yüzde 11,77 olduğunu ifade etti. Yani geçen yıl 100 liraya doldurduğumuz file bu yıl 111 liraya dolduğunu söyledi. Gerçekten böyle mi?” diye sordu. İktidarın gerçekleri gizlediğini, ekonomideki gerçek tablonun üstünü örtmeye çalıştığını ve gerçek olmayan rakamlar açıklandığını ileri süren Paçacı, şöyle konuştu: “Fiyatlar artarken enflasyon artmıyor. Çalışan sayısı azalırken işsiz sayısı düşüyor. Ülke ciddî ölçüde fakirleşirken küçülme yüzde 9,9 olarak açıklanıyor. Gerçek dışı rakamların analizi yapılamaz. Bu sebeple açıklanan enflasyon, büyüme ve işsizlik verilerini analiz etmeye değer bulmuyorum.”   

Ekonomik kriz, ekonomik çöküşe dönüşmektedir      

Döviz kuru artışının devam ettiğini, enflasyonun artma eğilimine girdiğini, ihracatın düştüğünü, ithalatın ise arttığını vurgulayan Cihan Paçacı, kur artışı dolayısıyla 431 milyar dolarlık döviz borcunun Türk Lirası cinsinden arttığına dikkati çekti. Paçacı, “Bütçe rekor düzeyde açık vermektedir. Daralma ve küçülme sürmektedir. Banka kredilerinde sorunlu kredi miktarı yükselmektedir. Ekonomik kriz, ekonomik çöküşe dönüşmektedir.” değerlendirmesinde bulundu.

AA

Okunma Sayısı: 546
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Gerçekten mi?

    ABD'de son 24 saatte 1032 ölüm ve 54 bin yeni vaka!

    Giresun Şehidi dualarla uğurlandı

    Türkiye 580. maçında Sırbistan karşısında

    ÖSYM'den KPSS adaylarına saat hatırlatması

    Salgının ağır seyrettiği Hindistan, Brezilya ve Meksika'da son 24 saat

    Eğitim-öğretim istatistikleri açıklandı

    Trump: Daha fazla ülke İsrail ile normalleşecek

    Marmara'ya sağanak yağış uyarısı

    Gözler KPSS maratonuna çevrildi

    Aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarına ek ödeme kararı

    AİHM Başkanı hatırlattı: Kuvvet kanunda olmalı

    'Üniversitelerde uzaktan eğitim yapılsın'

    Sadece algı yönetimi ile ekonomik başarı olamaz

    Tatil gezmesi salgını arttırdı

    "Kabul edilebilir bir şey değil"

    Filistin'de OHAL 1 ay daha uzatıldı

    İnsanca yaşamak pahalılaştı

    Okul alışverişlerinde ciro çok düşük

    Abbas: ‘İlhakı kabul eden vatan hainidir’

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    AKP VE KEMALİZM: Kim kimin ömrünü uzatıyor?
    Faruk ÇAKIR

    Zalimi yanından kov!
    Ahmet BATTAL

    Spano marka işaret fişeği
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    AİHM Başkanı hatırlattı: Kuvvet kanunda olmalı
    Risale-i Nur'dan

    Dünya bir gün bize “Haydi, dışarı!” diyecek
    Osman ZENGİN

    Gusül abdestinin farzı kaçtır?
    Rüstem GARZANLI

    Gazetemize, cemaatimize, meşrû heyetlerimize sahip çıkalım
    Genel

    Özdabak’ın annesi vefat etti
    Ali FERŞADOĞLU

    “Yakınların öldü, sana oyuncaklar alayım!”

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.