YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında fon soruşturmasına ilişkin önemli soruların cevaplanmadığını belirterek, “Bu suç örgütünün tepesi kimdir? Kurucusu kimdir? Ana aktörleri kimlerdir? Siyasetçiler kimlerdir? Örgütün lideri kimdir? Bunu söylesinler” dedi.

Eski BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu hakkında soruşturma izni verilmesinin gecikmesini eleştiren Emir, etkili bir soruşturmanın en başından yürütülmesi, dijital materyallere el konulması ve şüphelilerin ilişkilerinin ortaya çıkarılması gerektiğini ifade etti. Fon dolandırıcılığında kullanılan paraların kaynağının da araştırılmasını isteyen Emir, “Bunca vurgun yapılırken bu vurgunun yapılmasında kullanılan ana paraların kaynağı nedir? Bununla ilgili ne yaptınız?” diye sordu. Ankara - Anka

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