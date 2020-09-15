Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, Habertürk’te gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Covid-19 testlerinin yaygın ve ücretsiz yapılmasının önemine dikkat çeken Babacan, tedbirlerin karar alanlar tarafından da uygulanması gerektiğini kaydetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Giresun ziyaretinde kalabalığa çay dağıtmasını anımsatan Babacan, “Giresun’daki görüntüler hepimizin gözü önünde. Öncelikle karar alanların kendi kararlarına uymaları lâzım” dedi. Salgın verilerinde şeffaf olunması gerektiğini de vurgulayan Babacan, “Veriler konusunda da şeffaf olmayan durum, bu salgının yönetimiyle ilgili çok önemli problem. İlk başlangıçta bu fena değildi. Fakat son aylarda gittikçe artan oranda verilere güven kalmadı” diye konuştu.

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