Bahçeli: Seçim sistemi düzenlenmeli

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gündeme ilişkin Türkgün gazetesine değerlendirmelerde bulundu.

Parlamenter Sistem’den Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne 2017’de geçildiğini hatırlatan Bahçeli, “Önümüzdeki süreçte sistemin ruhuna uygun, siyasî istikrarı ve demokratik gelişimi esas alan bir anlayışla siyas”i partiler ve seçim sisteminin de yeniden düzenlenmesi gerekmektedir” değerlendirmesini yaptı. Haber Merkezi

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