"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
21 AĞUSTOS 2026 CUMA - YIL: 57

Tasarruf, faiz kapısına gelince yolunu kaybediyor

20 Ağustos 2026, Perşembe 23:18
DEVA Partisi Ankara Milletvekili Av. İdris Şahin, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan Temmuz 2026 Bütçe Gerçekleşmeleri raporu üzerinden iktidarın bütçe ve tasarruf politikalarını sert bir dille eleştirdi.

Vatandaşa sürekli kemer sıkma ve tasarruf tavsiye edilirken faiz harcamalarının rekor kırdığına dikkat çeken Şahin, bütçe imkânlarının dar gelirli yerine faiz çarkına aktarıldığını vurguladı.

Şahin, “Milletin sofrasına kadar gelen tasarruf anlayışı, faiz kapısına gelince yolunu kaybediyor” dedi. Şahin, “İktidar aylardır tasarruf anlatıyor. Emeklinin maaşı gündeme geliyor, ‘bütçe imkanları’ deniyor. Çiftçinin desteği konuşuluyor, kaynak hesabı yapılıyor. Memura biraz daha sabır tavsiye ediliyor. Temmuz ayı bütçe rakamlarına bakınca insan ister istemez tasarrufun adresinin neden hep vatandaşın kapısı olduğunu soruyor. Sadece Temmuz ayında faize 326 milyar 764 milyon lira ödenmiş” ifadelerini kullandı.

Ankara - Mehmet Kara
[email protected]

Okunma Sayısı: 335
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Hukuk, muhalif olanı susturmanın aracı değildir

    Netanyahu’dan seçim şovu

    Tasarruf, faiz kapısına gelince yolunu kaybediyor

    Trump’ın açıklaması havada kaldı

    Cezaevlerinin nüfusu patladı

    Elektriğe zam yolda

    'Artık bıçak kemiğe dayandı'

    Uysal: Demokrasinin adresi İmralı olamaz

    Buldan: Siyasî irade Öcalan'ın statüsünü kabul etti

    Vatandaşın hayallerini çaldılar

    “Ankara kriterleri” dedikçe millet kaybetti

    Gaziler fenalaştı

    Roberto Carlos, iddiaları yalanladı

    Gazze’de görülmemiş insani felaket var

    Kaynaklar faiz ve israfta eriyor

    Çok pahalı borçlanıyoruz

    Adil bir vergi sistemimiz yok

    Yoksulluk, asgari ücreti 4’e katladı

    Furkan Vakfı’na operasyon

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.