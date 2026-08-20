Tasarruf, faiz kapısına gelince yolunu kaybediyor

DEVA Partisi Ankara Milletvekili Av. İdris Şahin, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan Temmuz 2026 Bütçe Gerçekleşmeleri raporu üzerinden iktidarın bütçe ve tasarruf politikalarını sert bir dille eleştirdi.

Vatandaşa sürekli kemer sıkma ve tasarruf tavsiye edilirken faiz harcamalarının rekor kırdığına dikkat çeken Şahin, bütçe imkânlarının dar gelirli yerine faiz çarkına aktarıldığını vurguladı. Şahin, “Milletin sofrasına kadar gelen tasarruf anlayışı, faiz kapısına gelince yolunu kaybediyor” dedi. Şahin, “İktidar aylardır tasarruf anlatıyor. Emeklinin maaşı gündeme geliyor, ‘bütçe imkanları’ deniyor. Çiftçinin desteği konuşuluyor, kaynak hesabı yapılıyor. Memura biraz daha sabır tavsiye ediliyor. Temmuz ayı bütçe rakamlarına bakınca insan ister istemez tasarrufun adresinin neden hep vatandaşın kapısı olduğunu soruyor. Sadece Temmuz ayında faize 326 milyar 764 milyon lira ödenmiş” ifadelerini kullandı. Ankara - Mehmet Kara

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