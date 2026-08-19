Kaynaklar faiz ve israfta eriyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, bütçe gerçekleşmelerine ilişkin açıklama yaptı. İlgezdi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“İktidarın dilinden düşürmediği ‘kemer sıkma’ ve ‘tasarruf’ masallarının bedeli yine sadece emekliye, asgarî ücretliye ve alın teriyle geçinen dar gelirliye ödetiliyor! Pazar tezgahlarında kuruş hesabı yapan, temel gıdaya dahi erişmekte zorlanan milyonlarca yurttaşımıza durmaksızın sabır ve fedakârlık telkin edilirken; kamunun şatafatından, lüksünden ve savurganlığından zerre geri adım atılmıyor. Bütün yükü vergisini ödeyen yurttaşın omzuna yıkan, kendi lüksünü ve faiz batağını ise dokunulmaz kılan bir yönetim anlayışı var. Kemer halka sıkılıyor, kaynaklar faize ve israfa akıyor; bu adaletsiz düzenin faturasını milyonlar ödemek zorunda bırakılamaz!” Ankara - Anka

Okunma Sayısı: 226

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.