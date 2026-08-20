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21 AĞUSTOS 2026 CUMA - YIL: 57

Uysal: Demokrasinin adresi İmralı olamaz

20 Ağustos 2026, Perşembe 20:26
Demokrat Parti Genel Başkanını Gültekin Uysal, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'e, “Demokrasinin yolu Silivri'den değil İmralı'dan geçer” diyen PKK elebaşı Öcalan’a sert tepki gösterdi.

Uysal, “Şimdi sıra gelmiş onbinlerce insanın katili PKK Elebaşı Öcalan’dan ‘demokrasi’ dersi almaya; neymiş, ‘Demokrasi’nin yolu İmralı’dan geçermiş’… Demokrasi, özgürlük gibi kavramlar zaten on yıllardır PKK terör örgütü ve PKK terörüne müsamaha ile bakan kimi sol liberaller tarafından ifal edildi! Son söz; Demokrasi’nin yolu PKK terörünü, teröristbaşı Öcalan ve Teröristleri ödüllendirmekten geçmez!” sözleriyle tepkisini dile getirdi.

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