Hukuk, muhalif olanı susturmanın aracı değildir

Saadet Partisi GİK Üyesi ve Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, son dönemde siyasetçiler, medya kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve cemaatlere yönelik operasyonların toplumda endişe oluşturduğunu belirtti.

Çalışkan “Son dönemde iktidarın politikalarını eleştiren siyasetçiden medyaya, STK’lardan Cemaatlere kadar çeşitli nedenlerle genişleyen operasyon ve baskı görüntüleri toplumda ciddî bir endişe oluşturmaktadır. Hukuk, muhalif olanı susturmanın, toplumsal yapıları sindirmenin veya siyasî mücadelede rakipleri etkisizleştirmenin bir aracı olamaz. Hukuk devletinin asıl sınavı, iktidarın karşısında duran kişi ve yapılar söz konusu olduğunda verilir” dedi. Ankara - Anka

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