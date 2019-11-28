"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
29 KASIM 2019 CUMA - YIL: 50

Başakşehir 3 yedi

28 Kasım 2019, Perşembe 23:12
Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi 5. haftasında ağırladığı İtalya'nın Roma takımına 3-0 mağlup oldu.

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nun 5. haftasında ağırladığı İtalya'nın Roma takımına 3-0 mağlup oldu.

5. dakikada İrfan Can Kahveci'nin pasıyla sol çaprazdan ceza sahasına giren Visca'nın sağ ayağıyla plase vuruşunda, top uzak direğin yanından auta çıktı.

14. dakikada ceza yayının solunda topu alan Dzeko'nun yerden şutunda, kaleci Mert Günok iki hamlede meşin yuvarlağın sahibi oldu.

19. dakikada orta sahanın sağ kanadında aldığı topla ceza sahasına kadar giren Visca'nın yerden çevirdiği topa penaltı noktası üzerinde Crivelli bekletmeden vurdu. Araya giren Mancini, önemli bir tehlikeyi uzaklaştırdı.

22. dakikada savunma arkasına sarkan Zaniolo, üç Medipol Başakşehirli futbolcu arasında istediği vuruşu yapamayınca zamanında çıkıp açıyı daraltan kaleci Mert Günok, yatarak topun sahibi oldu.

23. dakikada Pellegrini'nin sağdan ortasında arka direkte uygun durumdaki Dzeko'nun kafayla vurduğu top yandan auta çıktı.

28. dakikada Roma penaltı kazandı. Kolarov'un soldan pasında ceza yayı içindeki Pellegrini'nin vurduğu topa ceza sahasındaki Mehmet Topal'ın müdahalesini elle oynama olarak değerlendiren hakem Hategan, penaltı kararı verdi. 30'uncu dakikada penaltıyı kullanan Veretout, topu ve kaleci Mert Günok'u ayrı köşelere gönderdi: 0-1

40. dakikada konuk takım farkı 2'ye çıkardı. Pellegrini'nin pasında savunma arkasına sarkan Kluivert sağ çaprazdan ceza sahasına girdikten sonra kaleciyle karşı karşıya kaldı. Hollandalı futbolcu, meşin yuvarlağı uzak direğin dibinden ağlarla buluşturdu: 0-2

45. dakikada Roma 3. golü buldu. Orta sahanın sağında Epureanu'dan topu kapan Pellegrini, bekletmeden pasını savunma arkasına hareketlenen Dzeko'ya aktardı. Bu futbolcu, ceza sahası içi sağ çaprazda kaleci Mert Günok ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşla farkı 3'e çıkaran golü buldu: 0-3

Karşılaşmanın ilk yarısını Medipol Başakşehir 3-0 geride tamamladı.

İkinci yarı hakemin işaretiyle başladı.

UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nun 5. haftasında Medipol Başakşehir, İtalya'nın Roma takımına 3-0 yenildi.

77. dakikada Kluivert'in ceza sahası dışından şutunda savunmaya çarpan top, kaleci Mert Günok'u yanıltsa da yandan kornere gitti.

90+3. dakikada Robinho'nun ceza sahası dışı sol çaprazdan şutunda top, kaleci Pau Lopez'de kaldı.

Mücadelenin düşük tempoda oynanan ikinci yarısında iki takım da pozisyon üretmekte zorlanırken ilk devrede skor avantajını elde eden Roma, sahadan 3-0 galip ayrıldı.

AA

Etiketler: Başakşehir, Roma
Okunma Sayısı: 166
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Müslümanlar Avrupa'nın geleceği

    Fitne ve fesat, seçmen iradesini zedeleniyor

    Gıda enflasyonu yüzde 40’a dayandı

    EYT’lilere verilen sözler tutulmalı

    Nitelikli bir eğitim sistemi tesis edilmeli

    İslamafobi için özür diledi

    Düşen faizin acısını böyle çıkarıyorlar

    Şehir Üniversitesi niye ölüme mahkûm ediliyor?

    Siyaset hareketleniyor

    Trump'tan sürpriz Afganistan ziyareti

    Almanya’da "yastık altı" birikim 235 milyar euro

    Bakan Turhan'dan 'Atlas Global' açıklaması

    Berat Albayrak KYK borçlarıyla ilgili konuştu

    Arnavutluk'taki depremde ölü sayısı 45'e çıktı

    Erdoğan Kılıçdaroğlu'na tazminat davası açtı

    Avrupalıların küresel ısınma korkusu terör korkusunu geçti

    Şii lider Sadr, Irak hükümetini istifaya çağırdı

    'İSKİ'nin suya zam talebi reddedildi

    Fındığın ihracat rekoru kırması bekleniyor

    Meteoroloji ve AKOM'dan yağış ve fırtına uyarısı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Siyaset hareketleniyor
    M. Latif SALİHOĞLU

    Dar daireyi terk eden, genişte boğulur
    Genel

    Düşen faizin acısını böyle çıkarıyorlar
    Faruk ÇAKIR

    Korku siyaseti faydasız
    Süleyman KÖSMENE

    Nişanlılık döneminde ölçüler
    Genel

    Müslümanlar Avrupa'nın geleceği
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    EYT’lilere verilen sözler tutulmalı
    Genel

    Nitelikli bir eğitim sistemi tesis edilmeli
    İbrahim ERSOYLU

    Nur Talebeleri ve Demokratlar

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.