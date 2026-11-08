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8 KASIM 2026 PAZAR - YIL: 57

İrlanda’dan kamuoyuna “İsrail” dersi

Yunus ARSLAN
08 Kasım 2026, Pazar
Filistin’de uzun yıllardan beri süregelen, 2023 yılından itibaren ise dehşet verici boyutlara ulaşan sistematik zulüm dünya kamuoyunun gündeminde yer alıyor.

Bu duruma ses çıkarması gereken birçok ülke, kuruluş ve yetkili isim gerekli tepkiyi verememiş olsa da dinî inançlar ve siyasî görüşlerden bağımsız olarak insanî bir tavır alıp zulmün karşısında duran milyonlarca insan var.

Zulmün seviyesinin bu denli artmış olduğu ve zulme ses çıkartmanın giderek zorlaştığı günümüz şartlarında bizleri cesaretlendiren gelişmeler de oluyor.

UEFA Uluslar Ligi B Grubu’nda mücadele eden İrlanda Millî Takımı, Şubat ayında İsrail Millî Takımı ile aynı gruba düştü. Bu tarihten beri İrlanda’da birçok eski futbolcu, kulüp ve kuruluş tarafından maçlara çıkmama çağrısı yapılmasına rağmen UEFA nezdinde verilebilecek ağır cezalardan kaçınmak adına İrlanda Futbol Federasyonu tarafından maçlara çıkma kararı alındı. Fakat İrlandalı kaleci Gavin Bazunu, bireysel olarak İsrail ile oynanacak olan iki maça da katılmayacağını açıkladı. Bazunu, “Bu, kolay aldığım bir karar değildi. İnançlarına bağlı, ilkeli ve karakter sahibi bir insan olmaya çalışıyorum. Bu sebeple İsrail’e karşı oynanacak maçlarda yer almanın yanlış olacağını düşünüyorum,” diyerek bireysel olarak bu zulme karşı olduğunu ifade etti.

Kararının İsrail halkına veya Yahudî toplumuna yönelik değil, Gazze ve Filistin’de yaşanan insanlık suçlarına yönelik olduğunu açıklayan Bazunu, İrlanda’nın İsrail ile oynamış olduğu iki maçta da kendi isteğiyle kadroda yer almadı.

İki ülke arasındaki ilk maç Macaristan’da tarafsız bir sahada oynandı. İrlanda’nın 3-0’lık galibiyetiyle neticelenen maçın öncesinde stadyumda İsrail millî marşı çalınırken İrlandalı futbolcuların başlarını öne eğmesi, iki takım kaptanının maç öncesi tokalaşmaması ve İrlanda’nın son golünü atan Jack Moylan’ın Filistin’de ölen siviller için takmış olduğu siyah pazubandı öpmesi maçın kamuoyunda oldukça dikkat çekmesine sebep oldu.

İki takım arasındaki diğer maç Sırbistan’da yine tarafsız bir sahada oynandı ve 1-1’lik bir skorla neticelendi.

İlk maçın ardından açıklamalarda bulunan İrlanda Millî Takım teknik direktörü Helmir Hallgrimsson, oyuncularının İsrail ile maç öncesi seromonisine katılmamasının sadece İrlanda’da değil, dünya çapında bir farkındalık oluşturduğunu ve protestoların asıl amacının da bu olması gerektiğini ifade etti.

Dini, dili, ırkı ve kültürü farklı olan dünyanın bir ucundaki İrlanda’dan Filistin’e bu denli sevgi ve destek gösterilmesi “Küfür devam eder, zulüm devam etmez” düsturunu bir kez daha bizlere hatırlatıyor. İlâhî adalet elbet bir gün tecelli edecek, Allah bizleri zulme ses çıkaran vicdanlı kullarından eylesin, zulme meyletmekten bizleri korusun. Amin.

(Genç Yorum dergisi, Kasım 2026 sayısından alınmıştır.)

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