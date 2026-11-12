Arda'nın golü yetmedi

UEFA Uluslar A Ligi’nde ilk kez mücadele eden A Millî Futbol Takımı, beşinci hafta karşılaşmasında İzmir’de konuk ettiği Belçika’ya Arda Güler’in golüyle öne geçmesine rağmen 2-1 mağlup oldu.

Gürsel Aksel Stadyumu’nda oynanan mücadelede Türkiye 20. dakikada Arda Güler ile öne geçse de De Bruyne ve De Ketelaere’nin gollerine engel olamadı; 5. maçlar sonunda Türkiye puansız son sırada kalırken Belçika puanını 9’a yükseltti.

HABAŞ İŞÇİLERİ VE KEMAL BATMAZ İÇİN SAYGI DURUŞU

UEFA Uluslar A Ligi beşinci hafta mücadelesinde A Millî Futbol Takımı, İzmir Gürsel Aksel Stadyumu’nda Belçika’yı ağırladı. İsviçre Futbol Federasyonu’ndan Sandro Schärer’in düdük çaldığı karşılaşma öncesinde, İzmir’in Aliağa ilçesindeki HABAŞ Demir Çelik fabrikasında 9 Kasım’da meydana gelen olayda yaşamını yitiren 18 işçi ile eski millî futbolcu Kemal Batmaz anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

ARDA GÜLER’DEN FRİKİK GOLÜ, BELÇİKA’DAN HIZLI GERİ DÖNÜŞ

İlk 15 dakikası golsüz eşitlikle geçilen müsabakada perdeyi ay-yıldızlılar açtı. 20. dakikada kazanılan serbest vuruşta yaklaşık 30 metreden topun başına geçen Arda Güler, şık vuruşuyla Türkiye’yi 1-0 öne geçirdi. Belçika bu gole 27. dakikada Kevin De Bruyne ile yanıt vererek skora denge getirdi. Baskısını sürdüren konuk ekip, 30. dakikada Charles De Ketelaere’nin kaydettiği golle 2-1’lik üstünlüğü yakaladı ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.

İKİNCİ YARIDA BERABERLİK ARAYIŞLARI SONUÇ VERMEDİ

İkinci devrede beraberlik golü için rakip kalede baskı kuran Türkiye, 54. dakikada Arda Güler ve 62. dakikada Barış Alper Yılmaz ile yakaladığı net fırsatları değerlendiremedi. Belçika’nın 60. dakikada De Ketelaere ile geliştirdiği tehlikeli atakta ise kaleci Uğurcan Çakır kritik bir kurtarışla farkın açılmasına izin vermedi. Son dakikalarda baskısını iyice artıran millîlerde 82. dakikada Deniz Gül’ün sert şutunda kaleci Lammens gole geçit vermedi ve mücadele 2-1 Belçika üstünlüğüyle sonuçlandı.

OZAN KABAK FRANSA MAÇINDA CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Mücadelenin 32. dakikasında sarı kart gören savunma oyuncusu Ozan Kabak, cezalı duruma düşerek grubun son maçı olan Fransa karşılaşmasında forma giyme şansını kaybetti. Alınan bu mağlubiyetin ardından UEFA Uluslar A Ligi’nde beşinci maçlar sonunda A Millî Futbol Takımı puansız olarak son sırada yer alırken, sahadan galibiyetle ayrılan Belçika puanını 9’a çıkardı.