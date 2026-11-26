UEFA Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında Beşiktaş, İsrail ekibi Hapoel Beer-Sheva'yı 2-1 mağlup etti.

İlk yarı 3. dakikadaki Hapoel Beer-Sheva atağında savunma arkasına sarkan Abu Rumi'nin ceza sahası sağ çaprazından yaptığı vuruşta, kaleci Doğan Alemdar gole izin vermedi. Dönen topu Forson tamamlamak istedi ancak Doğan bir kez daha meşin yuvarlağın ağlara gitmesine izin vermedi. 12. dakikada ceza sahası sol çaprazından Maleda'nın uzak köşeye yaptığı sert vuruşta, kaleci Doğan Alemdar iyi uzandı ve topu kornere çeldi. 20. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Cerny'nin yakın mesafeden sert şutunda, kaleci topu ayaklarıyla çıkardı. 26. dakikada maç durdu. Tribünlerde çıkan olaylardan dolayı mücadele 40 dakika gecikmeli olarak kaldığı yerden devam etti. 36. dakikada Maleda'nın ceza sahası içi sol çaprazından vuruşunda, savunmaya da çarpan topu kaleci Doğan Alemdar çelmeyi başardı. 42. dakikada Forson'un uzak mesafeden yaptığı plase vuruşta, kaleci Doğan Alemdar meşin yuvarlağı kornere gönderdi. 42. dakikada soldan kullanılan kornerde kaleci Doğan Alemdar, topu yumruklayarak kale önüne gönderdi. Altıpas köşesinde Maleda'nın bekletmeden yaptığı vuruşta, kaleci Doğan bir kez daha gole izin vermedi. 45+2. dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Sol kanattan gelişen atakta Ouattara, topu penaltı noktası çevresine çevirdi. Gerilerden gelen Ndidi'nin yerden şutunda meşin yuvarlak, Hapoel Beer-Sheva savunmasındaki Vitor'a çarpınca Hakem Morten Krogh, elle oynama gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi. 45+4. dakikada Orkun Kökçü'nün kullandığı penaltıda kaleci Wolff, sağına uzandı ve meşin yuvarlağı çıkardı. Maçın ilk yarısı 0-0 beraberlikle tamamlandı. İkinci yarı 63. dakikada Orkun Kökçü'nün soldan kullandığı köşe vuruşunda topu yerden ceza sahası sol çaprazına oynadı. Meşin yuvarlağı kontrol eden Olaitan'ın şutunda, top az farkla auta gitti. 64. dakikada Vlahovic'in pasıyla topla buluşan Cerny'nin ceza sahası dışından şutunda, top üstten dışarı çıktı. 66. dakikada Orkun Kökçü'nün sağdan kullandığı köşe vuruşunda topu önünde bulan Yasin Özcan'ın vuruşunda, top önce kaleciden döndü. Seken topa bir kez daha vuran Yasin bu sefer üst direğe takıldı. 76. dakikada Beşiktaş'ın golü geldi. Ouattara'nın soldan ortasında tehlikeyi uzaklaştırmak isteyen savunmanın hamlesi sonrasında topu penaltı noktası gerisinde önünde bulan Olaitan'ın gelişine vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0 90. dakikada skor 2-0 oldu. Olaitan'ın kendi yarı alanından derinlemesine pasıyla başlayan atakta Vlahovic'le paslaşan Orkun Kökçü ceza sahasının sağ çaprazından sert şutla topu filelere gönderdi. 90+3. dakikada Hapoel Beer-Sheva skoru 2-1 yaptı. Kaptırılan topun ardından başlayan atakta ceza sahası içinde topla buluşan Victor'un altıpasa çevirdiği topu East filelerle buluşturdu: 2-1 Beşiktaş karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı. AA

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