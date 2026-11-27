Gürcistan'da gözaltına alınan 16 Beşiktaş taraftarı yürütülen diplomatik ve hukuki girişimler sonucunda serbest bırakıldı.

Tek yaptığımız özgür olan bir Filistin Devleti'nin bayrağını açmak Edinilen bilgiye göre, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Gürcistan'ın Batum kentinde oynanan Beşiktaş - Hapoel Beer-Sheva maçında yaşanan tribün olaylarının ardından gözaltına alınan 16 Beşiktaş taraftarı için diplomatik ve hukuki girişimler devreye girdi. Bakan Gürlek, Gürcistan Adalet Bakanı Paata Salia ile görüşerek yaşanan şiddet olaylarını kınadı, gözaltındaki vatandaşların derhal serbest bırakılmasını ve sorumlular hakkında gerekli hukuki işlemlerin başlatılmasını talep etti. Gürlek'in girişimleri kapsamında Adalet Bakanlığınca, Gürcistan makamlarıyla yoğun görüşmeler gerçekleştirilerek süreç yakından takip edildi. Yürütülen diplomatik ve hukuki girişimler sonucu taraftarlar serbest bırakıldı. İlgili makamlarca koordinasyon içerisinde yürütülen temaslar neticesinde serbest bırakılan vatandaşların, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. AA

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