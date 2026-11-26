Trendyol Süper Lig kulüpleri, UEFA Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında Beşiktaş ile İsrail ekibi Hapoel Beer-Sheva arasında Gürcistan'ın Batum şehrinde oynanan müsabakada siyah-beyazlı taraftarlara yönelik polis şiddetine tepki gösterdi.

Fenerbahçe Kulübünün internet sitesinden yayımlanan açıklamada, "Ülkemizi Avrupa'da temsil eden Beşiktaş'ın Gürcistan'da oynadığı karşılaşma öncesinde ve esnasında vatandaşlarımıza yönelik gerçekleştirilen saldırıları şiddetle kınıyoruz. Mazlumun yanında olmayı insani bir sorumluluk olarak gören her Türk vatandaşı gibi Filistin halkına desteğini dile getiren Beşiktaş taraftarlarına yönelik orantısız güç kullanımı kabul edilemez. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak Türk sporuna ve vatandaşlarımıza yönelik her türlü haksızlığın karşısında olduğumuzu vurguluyor, Beşiktaş camiasına ve saldırıya maruz kalan tüm taraftarlara geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Beşiktaş'ın kendi sahasında oynaması gereken bir karşılaşmayı tarafsız sahada oynamak zorunda bırakılmasına ilişkin kararın, yaşanan bu üzücü olaylar ışığında UEFA tarafından yeniden değerlendirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak Beşiktaş'ın ve bundan sonraki süreçte İsrail takımlarıyla karşılaşacak tüm kulüplerimizin haklarının savunulması noktasında yanlarında olduğumuzu kamuoyuna duyuruyoruz. Devam eden karşılaşmada Beşiktaş'a başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray Kulübünün internet sayfasındaki paylaşımda, "Türk takımlarının uluslararası müsabakalarda kendi sahalarında ve taraftarları önünde oynama hakkından mahrum bırakılmasını kabul etmiyoruz. UEFA, kulüplerimize yönelik eşitlik ilkesinden uzak, çifte standart içeren uygulamalarından artık vazgeçmelidir. Bu akşam Gürcistan'da Beşiktaş taraftarlarına yönelik güvenlik güçlerinin orantısız müdahalesini de şiddetle kınıyoruz. Galatasaray Spor Kulübü olarak Beşiktaş camiasının ve yaşanan olaylardan etkilenen taraftarların yanında olduğumuzu belirtiyor, yaralanan taraftarlara geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." denildi.

Trabzonspor Kulübünün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Türk takımlarının işgalci İsrail takımlarıyla oynadıkları karşılaşmalarda, iç saha maçlarını kendi ülkelerinde ve kendi taraftarları önünde oynama hakkından mahrum bırakılmalarını kabul etmiyoruz. UEFA'nın bu konudaki çifte standart içeren kararlarını doğru bulmuyoruz. Bununla birlikte, bu akşam Gürcistan'da Beşiktaş taraftarlarına yönelik güvenlik güçlerinin orantısız müdahalelerini şiddetle kınıyoruz. Türk futboluna ve taraftarlarımıza yönelik haksızlıklar karşısında birlikte durmak, hep birlikte hareket etmek en temel sorumluluğumuzdur. Trabzonspor Kulübü olarak Beşiktaş camiasının ve bu akşam haksızlığa uğrayan Beşiktaş taraftarlarının yanında olduğumuzu belirtiyor, yaşanan olaylarda yaralanarak hastaneye kaldırılan taraftarlara geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

Birçok Süper Lig kulübü de sosyal medya hesapları üzerinden Beşiktaş'a destek mesajı paylaştı.