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23 EYLÜL 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Damat, Galatasaray'a sponsor oldu

23 Eylül 2020, Çarşamba 15:52
Sarı-kırmızılı kulüp, erkek giyim markası Damat Tween ile sponsorluk anlaşması yaptı.

Yapılan anlaşmayla Damat Tween, sarı-kırmızılı kulübün giyim sponsoru oldu. Damat Tween ayrıca Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'nın forma sırt sponsorluğunu üstlenecek.

Türk Telekom Stadı'nda düzenlenen imza törenine sarı-kırmızılı kulübün ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak, başkan yardımcısı Yusuf Günay, Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu ve yönetim kurulu üyesi Osman Arar katıldı.

Abdurrahim Albayrak, önemli bir sponsorluk anlaşması yaptıklarını dile getirerek, "İyi bir anlaşma olduğunu ümit ediyorum. Biraz geç kaldık, ilk deplasmanımıza yetiştiremedik. Bize elini uzatan sponsorların hepsinden Allah razı olsun. Bu anlaşmanın hem Galatasaray hem de Orka Holding'e hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

Yusuf Günay da sponsorlukların büyük önem kazandığı bir dönemde olduklarını vurgulayarak, "İyi ki bu tip şirketler var ve sporu destekliyorlar. Orka Holding'e tekrar teşekkür ediyor, anlaşmanın hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

AA

Etiketler: Damat, Galatasaray
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