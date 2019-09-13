Dört büyüklerin toplam borcu belli oldu

Türk futbolunun lokomotifleri olarak nitelendirilen Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un toplam borcu, geçen sezon itibarıyla 10,6 milyar liraya ulaştı.

Türkiye'de yaz transfer dönemi geride kalan hafta sona ererken, yüklü miktarda borcu bulunan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor, transfer harcamalarında yine cömert bir yaklaşım sergiledi. Bu dönemde Beşiktaş 8, Galatasaray 14, Fenerbahçe 12 ve Trabzonspor da 17 futbolcuyu renklerine bağladı. Söz konusu 51 oyuncunun kulüplere toplam maliyeti ise bu sezon için menajer ücretleri hariç 716 milyon liraya (115,5 milyon avro) ulaştı. Türk futbolunun lokomotifleri olarak nitelendirilen dört kulübün, yüklü miktardaki borçlarına rağmen bu denli yüksek rakamlarla transfer yapması dikkati çekiyor. AA

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